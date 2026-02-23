Рішення Британської академії телебачення та кіномистецтва викликало хвилю критики, зокрема в Україні, яка вже четвертий рік протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Своїми думками користувачі поділилися в соцмережах. Що саме вони сказали – дивіться далі у матеріалі 24 Канал.

Так, серед номінантів на "Найкращий документальний фільм" була й українська стрічка "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислав Чернов. Однак нагороду віддали картині про росіян, що багато хто сприйняв як небезпечне зміщення акцентів – від історії жертв війни до історії "росіян, які нібито страждають від системи".

Що користувачі кажуть про перемогу "Містер Ніхто проти Путіна" отримав премію BAFTA / Скриншот з соцмережі X

У соцмережах користувачі назвали це рішення "відбілюванням" росіян та спробою просунути наратив про "хороших росіян". Люди пишуть, що романтизація пасивної "опозиційності" фактично нівелює відповідальність суспільства, яке живе в умовах агресивної війни та масових злочинів з боку росіян. Крім того, частина коментаторів вважає, що відзначення такого фільму однією з найпрестижніших кінопремій світу виглядає як повернення російської "м'якої сили" в міжнародний культурний простір у той час, коли Україна продовжує зазнавати щоденних атак.

Реакція користувачі на те, що фільм "Містер Ніхто проти Путіна" отримав премію BAFTA / Скриншоти з соцмережі X

"Містер Ніхто проти Путіна" пропагує небезпечні наративи, такі як: "Не всі росіяни хочуть війни. Це все Путін і його пропаганда". Але це неправда! Наприклад, один зі студентів сказав: "Я думав підписати контракт і піти воювати", але потім не встиг через мобілізацію і додає: "Не підписав вчасно, хоч міг заробити". Тобто вбивати українців на власній землі – це просто спосіб заробити гроші?!,

– написала кінооглядачка Інна Гордєєва в Threads.

Інна Гордєєва прокоментувала перемогу фільму "Містер Ніхто проти Путіна" в BAFTA / Скриншот з Threads

Зауважимо, що окрім української стрічки "2000 метрів до Андріївки" та "Містера Ніхто проти Путіна" у номінації BAFTA на "Найкращий документальний фільм" також були представлені стрічки Apocalypse in the Tropics ("Апокаліпсиси у тропіках") бразильської режисерки Петри Кости, Cover-Up ("Приховування") авторства Лори Пойтрас та Марка Обенгауса, а також The Perfect Neighbour ("Ідеальна сусідка") режисерки Ґітм Ґандбгір.

Що відомо про фільм "Містер Ніхто проти Путіна"?