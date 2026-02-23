Цього разу в одній із номінацій був український фільм "2000 метрів до Андріївки", однак стрічці не вдалося вибороти перемогу. У цій номінації відзначили російський пропагандистський фільм "Містер Ніхто проти Путіна", подробиці читайте за посиланням. А весь список переможців BAFTA-2026 опублікувало видання Deadline.

Які фільми отримали перемогу на BAFTA-2026?

Серед переможців можна помітити стрічку "Одна битва за іншою". Вона отримала нагороду в номінації "Найкращий фільм". Найкращим британським фільмом стала стрічка "Гамнет" із Джессі Баклі та Полом Мескалом. Найкращим анімаційним фільмом став найкасовіший мультфільм 2025 року "Зоотрополіс-2". У списку переможців BAFTA 2026 також такі стрічки:

Найкращий фільм іноземною мовою – "Сентиментальна цінність",

– "Сентиментальна цінність", Найкраще документальне кіно – "Містер Ніхто проти Путіна",

– "Містер Ніхто проти Путіна", Найкращий режисер або режисерка – Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою",

– Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою", Найкращий оригінальний сценарій – "Грішники", Раян Кугле,

– "Грішники", Раян Кугле, Найкращий адаптований сценарій – "Одна битва за іншою",

– "Одна битва за іншою", Найкраща жіноча роль – Джессі Баклі, "Гамнет",

– Джессі Баклі, "Гамнет", Найкраща чоловіча роль – Роберт Арамайо, "Я клянуся",

– Роберт Арамайо, "Я клянуся", Найкраща акторка другого плану – Вунмі Мосаку, "Грішники",

– Вунмі Мосаку, "Грішники", Британський короткометражний фільм – "Це ендометріоз",

– "Це ендометріоз", Видатний британський внесок у кінематограф – Клер Біннс,

– Клер Біннс, Британський короткометражний анімаційний фільм – "Два чорношкірні хлопці в раю",

– "Два чорношкірні хлопці в раю", Найкращий актор другого плану – Шон Пенн, "Одна битва за іншою",

– Шон Пенн, "Одна битва за іншою", Найкращі візуальні ефекти – "Аватар: Вогонь і попіл",

– "Аватар: Вогонь і попіл", Оригінальна музика – "Грішники",

– "Грішники", Найкраще дитяче та сімейне кіно – "Бунг",

– "Бунг", Найкращий кастинг – "Я клянуся", Лорен Еванс,

– "Я клянуся", Лорен Еванс, Найкращі грим і зачіски – "Франкештейн",

– "Франкештейн", Видатний дебют британського сценариста, режисера чи продюсера – "Тінь мого батька",

– "Тінь мого батька", Найкращий дизайн костюмів – "Франкештейн",

– "Франкештейн", Найкраща операторська робота – "Одна битва за іншою",

– "Одна битва за іншою", Найкращий монтаж – "Одна битва за іншою".

Подробиці події також можна дізнатись у виданнях Associated Press та Variety.

Що варто знати про премію BAFTA?