Цього разу в одній із номінацій був український фільм "2000 метрів до Андріївки", однак стрічці не вдалося вибороти перемогу. У цій номінації відзначили російський пропагандистський фільм "Містер Ніхто проти Путіна", подробиці читайте за посиланням. А весь список переможців BAFTA-2026 опублікувало видання Deadline.
Які фільми отримали перемогу на BAFTA-2026?
Серед переможців можна помітити стрічку "Одна битва за іншою". Вона отримала нагороду в номінації "Найкращий фільм". Найкращим британським фільмом стала стрічка "Гамнет" із Джессі Баклі та Полом Мескалом. Найкращим анімаційним фільмом став найкасовіший мультфільм 2025 року "Зоотрополіс-2". У списку переможців BAFTA 2026 також такі стрічки:
- Найкращий фільм іноземною мовою – "Сентиментальна цінність",
- Найкраще документальне кіно – "Містер Ніхто проти Путіна",
- Найкращий режисер або режисерка – Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою",
- Найкращий оригінальний сценарій – "Грішники", Раян Кугле,
- Найкращий адаптований сценарій – "Одна битва за іншою",
- Найкраща жіноча роль – Джессі Баклі, "Гамнет",
- Найкраща чоловіча роль – Роберт Арамайо, "Я клянуся",
- Найкраща акторка другого плану – Вунмі Мосаку, "Грішники",
- Британський короткометражний фільм – "Це ендометріоз",
- Видатний британський внесок у кінематограф – Клер Біннс,
- Британський короткометражний анімаційний фільм – "Два чорношкірні хлопці в раю",
- Найкращий актор другого плану – Шон Пенн, "Одна битва за іншою",
- Найкращі візуальні ефекти – "Аватар: Вогонь і попіл",
- Оригінальна музика – "Грішники",
- Найкраще дитяче та сімейне кіно – "Бунг",
- Найкращий кастинг – "Я клянуся", Лорен Еванс,
- Найкращі грим і зачіски – "Франкештейн",
- Видатний дебют британського сценариста, режисера чи продюсера – "Тінь мого батька",
- Найкращий дизайн костюмів – "Франкештейн",
- Найкраща операторська робота – "Одна битва за іншою",
- Найкращий монтаж – "Одна битва за іншою".
Подробиці події також можна дізнатись у виданнях Associated Press та Variety.
Що варто знати про премію BAFTA?
- BAFTA – це одна з найпрестижніших кінопремій світу.
- Багато хто називає її британським аналогом Оскара.
- Щороку Британська академія телебачення та кіномистецтва вручає нагороди за досягнення в кіно, телебаченні та ігровій індустрії.
- Її було засновано у 1947 році в Лондоні.
- Основними номінаціями є "Найкращий фільм", "Найкращий британський фільм", "Найкращий режисер", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща жіноча роль", "Найкращий документальний фільм", "Найкращий анімаційний фільм", а також технічні категорії та багато інших.