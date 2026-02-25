Однак, як з'ясувалося, на головну чоловічу роль претендували й інші актори та співаки. Зокрема, персонажа, якого втілив Володимир Дантес, міг зіграти український співак Kadnay. Про це стало відомо з проєкту "Тур зірками".

Який український співак міг зіграти у фільмі "Всі відтінки спокуси"?

В українському еротичному трилері "Всі відтінки спокуси" персонажа, якого втілив Володимир Дантес, міг зіграти український співак Kadnay. Артист розповів, що справді проходив кастинг на роль, і все відбулося дуже спонтанно.

Водночас він зазначив, що не засмутився через те, що не отримав роль, адже нині отримує багато сценаріїв і активно їх читає. За його словами, він уже почав краще розуміти, які проєкти йому близькі, а які – ні, оскільки акторська професія потребує глибокого занурення.

У знімальної команди тоді був доволі короткий період для роботи – здається, близько місяця. А це означало, що я мав повністю присвятити цей час кінострічці. На той момент я не міг собі цього дозволити,

– сказав Kadnay.

Артист також додав, що не шкодує про це рішення. Він переконаний, що рано чи пізно ще зіграє у кіно, однак хоче, щоб воно було справді якісним.

Що відомо про фільм "Всі відтінки спокуси"?