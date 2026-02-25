Фани не стримують емоцій і діляться своїми враженнями в очікуванні прем'єри. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найкращих відео, які заполонили тікток.

Які меми заполонили мережу напередодні прем'єри "Бріджертонів"?

26 лютого 2026 року відбудеться довгоочікувана прем'єра другої частини четвертого сезону "Бріджертонів". Перша частина сезону вийшла 29 січня 2026 року. Наразі глядачам доступні перші чотири серії, а вже завтра відбудеться прем'єра п'ятого, шостого, сьомого та восьмого епізодів.

Інтернет гуде в очікуванні продовження, а фанати не стримують емоцій. Дивіться, які відео зараз підкорюють мережу:

Що варто знати про 4 сезон "Бріджертонів"?