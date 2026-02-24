Актор прочитав вірш українського ветерана та поета Артура Дроня. Відео, на якому Маккеллен декламує поезію, опублікували на фейсбук-сторінці Ukraine WOW.

Ієн Маккелллен підтримав українців: що відомо?

Зірка "Володаря перснів" зворушив українців своєю підтримкою у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ієн Маккеллен продекламував вірш українського ветерана та поета Артур Дронь під назвою "Перше до коринтян".

Ось, як звучить частина вірша українською мовою:

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами,

із контузіями, з астмами і алергіями,

з високою імовірністю не повернутися,

з думками про когось найважливішого.

Все зносить,

вірить у все,

сподівається всього,

все терпить!

