Актор прочитав вірш українського ветерана та поета Артура Дроня. Відео, на якому Маккеллен декламує поезію, опублікували на фейсбук-сторінці Ukraine WOW.
Ієн Маккелллен підтримав українців: що відомо?
Зірка "Володаря перснів" зворушив українців своєю підтримкою у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ієн Маккеллен продекламував вірш українського ветерана та поета Артур Дронь під назвою "Перше до коринтян".
Ось, як звучить частина вірша українською мовою:
Любов виходить на бойові чергування,
піднімається на позиції
з грижами, з температурами, із простатитами,
із контузіями, з астмами і алергіями,
з високою імовірністю не повернутися,
з думками про когось найважливішого.
Все зносить,
вірить у все,
сподівається всього,
все терпить!
Що відомо про Ієна Маккеллена?
- Ви можете знати Ієна Маккеллена як Ґендальфа у "Володарі перснів" та Магнето у "Людях Ікс".
- Це британський актор театру та кіно.
- За свою кар'єру він здобув численні престижні нагороди, зокрема "Золотий глобус", "Тоні", дві номінації на Оскар та інші.
- Крім того, Маккеллен активно працює в театрі, зокрема у виставі "Макбет".