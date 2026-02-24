Відео на інстаграм-сторінці UNITED24 опублікували 22 лютого 2024 року, у 4 роковини повномасштабного російського вторгнення.
Англійською мовою Лієва Шрайбер виголосив уривок з вірша Максима Кривцова "Буча". На початку ролика актор зазначив, що російська агресія забрала життя автора цієї поезії.
Ось як звучить фрагмент вірша, який зачитав Лієва Шрайбер, українською мовою:
Він переїхав у Бучу в середині березня 2021-го,
винайняв маленьку квартиру у цоколі та завів кота,
шерсть якого була кольору помадки на еклері.
Він ходив на англійську, в тренажерку та на сповіді,
він любив дивитись, як падає сніг, а в тумані зникає вулиця.
Він взяв кота, схожого на тістечко,
і сказав: "Кіт, нам треба їхати".
З нами, як ранок,
як життя,
як хвороба,
сталась холодна,
як крига
війна.
Урок, що зветься "Спокійне життя", закінчився.
У тумані зникає вулиця,
падає дощ,
його зовсім не слухають,
кіт вибіг у поле, і ім'я його вітер.
На хресті, наче на id-картці, написано:
тут спочиває номер 234, вічна пам'ять.
На вулицях та на полях
з'являлись нові Голгофи,
тільки кулі замість цвяхів,
тільки артилерія замість списів.
Зауважимо, що у 2023 році збірка Макисма Кривоцова "Вірші з бійниці" потрапила до списку найкращих книг за версією ПЕН Україна.
Для довідки! З початку повномасштбаного вторгнення Лієв Шрайбер послідовно підтримує Україну. У липні 2022 року він став амбасадором платформи UNITED24 у напрямку медичної допомоги і вже неодноразово навідувався до України. Відомо, що дідусь по матері актора – українець.
Що відомо про Максима Кривцова?
- Він був активним учасником Революції гідності у 2013-2014 роках.
- Із початком російської агресії у 2014 році Максим добровільно став до лав Збройних сил України та присвятив службі сім років життя – воював у Пісках і Авдіївці, згодом продовжив службу в Національній гвардії. Після завершення контракту повернувся до цивільного життя.
- У мирний період працював із ветеранами – у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС, а також у Veteran Hub.
- Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Кривцов знову вирушив на передову.
- "Далі", таким був позивний Кривцова, загинув 7 січня 2024 року. Йому було 33 роки.
- Посмертно президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.