Відео на інстаграм-сторінці UNITED24 опублікували 22 лютого 2024 року, у 4 роковини повномасштабного російського вторгнення.

Англійською мовою Лієва Шрайбер виголосив уривок з вірша Максима Кривцова "Буча". На початку ролика актор зазначив, що російська агресія забрала життя автора цієї поезії.

Ось як звучить фрагмент вірша, який зачитав Лієва Шрайбер, українською мовою:

Він переїхав у Бучу в середині березня 2021-го,

винайняв маленьку квартиру у цоколі та завів кота,

шерсть якого була кольору помадки на еклері.

Він ходив на англійську, в тренажерку та на сповіді,

він любив дивитись, як падає сніг, а в тумані зникає вулиця.

Він взяв кота, схожого на тістечко,

і сказав: "Кіт, нам треба їхати".

З нами, як ранок,

як життя,

як хвороба,

сталась холодна,

як крига

війна.

Урок, що зветься "Спокійне життя", закінчився.

У тумані зникає вулиця,

падає дощ,

його зовсім не слухають,

кіт вибіг у поле, і ім'я його вітер.

На хресті, наче на id-картці, написано:

тут спочиває номер 234, вічна пам'ять.

На вулицях та на полях

з'являлись нові Голгофи,

тільки кулі замість цвяхів,

тільки артилерія замість списів.

Зауважимо, що у 2023 році збірка Макисма Кривоцова "Вірші з бійниці" потрапила до списку найкращих книг за версією ПЕН Україна.

Для довідки! З початку повномасштбаного вторгнення Лієв Шрайбер послідовно підтримує Україну. У липні 2022 року він став амбасадором платформи UNITED24 у напрямку медичної допомоги і вже неодноразово навідувався до України. Відомо, що дідусь по матері актора – українець.

Що відомо про Максима Кривцова?