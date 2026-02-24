Видео на инстаграм-странице UNITED24 опубликовали 22 февраля 2024 года, в 4 годовщину полномасштабного российского вторжения.

На английском языке Лиева Шрайбер произнес отрывок из стихотворения Максима Кривцова "Буча". В начале ролика актер отметил, что российская агрессия унесла жизнь автора этой поэзии.

Вот как звучит фрагмент стихотворения, который зачитал Лиева Шрайбер, на украинском языке:

Він переїхав у Бучу в середині березня 2021-го,

винайняв маленьку квартиру у цоколі та завів кота,

шерсть якого була кольору помадки на еклері.

Він ходив на англійську, в тренажерку та на сповіді,

він любив дивитись, як падає сніг, а в тумані зникає вулиця.

Він взяв кота, схожого на тістечко,

і сказав: "Кіт, нам треба їхати".

З нами, як ранок,

як життя,

як хвороба,

сталась холодна,

як крига

війна.

Урок, що зветься "Спокійне життя", закінчився.

У тумані зникає вулиця,

падає дощ,

його зовсім не слухають,

кіт вибіг у поле, і ім'я його вітер.

На хресті, наче на id-картці, написано:

тут спочиває номер 234, вічна пам'ять.

На вулицях та на полях

з'являлись нові Голгофи,

тільки кулі замість цвяхів,

тільки артилерія замість списів.

Заметим, что в 2023 году сборник Макисма Кривоцова "Стихи из бойницы" попал в список лучших книг по версии ПЕН Украины.

Для справки! С начала полномасштабного вторжения Лиев Шрайбер последовательно поддерживает Украину. В июле 2022 года он стал амбассадором платформы UNITED24 в направлении медицинской помощи и уже неоднократно наведывался в Украину. Известно, что дедушка по матери актера – украинец.

Что известно о Максиме Кривцове?