Україна вже четвертий рік живе в умовах війни. Тож у матеріалі 24 Каналу ми пропонуємо до перегляду серіал "Перевізниця", який розповідає про перші дні й тижні життя українців під час повномасштабного вторгнення.

Рекомендуємо Не тільки Рудинський: які актори зіграли в найобговорюванішому українському серіалі "Повернення"

Чому варто дивитись серіал "Перевізниця"?

Якщо ви шукаєте серіал, який можна подивитися 24 лютого, "Перевізниця" може стати ідеальним вибором. Це стрічка, що налічує лише 10 епізодів, на перегляд яких ви витратите приблизно чотири з половиною години. Водночас це глибока й емоційна історія – своєрідна притча про людяність навіть у найтемніші часи війни.

Серіал створений у жанрі драми та присвячений першим тижням російського вторгнення в Україну у 2022 році. У центрі сюжету – Лідія, яка раніше працювала психотерапевткою, а після початку Великої війни сідає за кермо власного авто, щоб перевозити цивільних із гарячих точок у безпечні місця. У кожному епізоді – окрема поїздка, новий пасажир і нова історія, що пробирає до мурах.

Серіал має високий глядацький рейтинг – 7,1 бала на IMDb.

"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

За словами українських глядачів, це неймовірно сильна стрічка, яка справді варта перегляду. Особливо вражає фінальний епізод із несподіваною розв'язкою.

Це серіал про війну без болісних тригерів – навпаки, з надією на те, що зовсім скоро Україну чекає довгоочікувана й остаточна перемога над окупантом.

Які ще серіали про повномасштабне вторгнення подивитись?

Якщо ви шукаєте подібні серіали, зверніть увагу також на такі стрічки:

"Повернення",

"Перші дні",

"Зв'язок",

"Прикордонники",

"Я – Надія" та інші.

Обирайте історію для перегляду й пам'ятайте: попри найважчі дні, обстріли, блекаути та всі випробування, які нині переживають українці, ми – найсильніша нація, яка вже довела свою незламність усьому світу.