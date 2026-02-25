Фаны не сдерживают эмоций и делятся своими впечатлениями в ожидании премьеры. В материале 24 Канала мы собрали подборку лучших видео, которые заполонили тикток.

Смотрите также Актер "Властелина колец" растрогал сеть прочтением поэзии украинского ветерана Артура Дроня

Какие мемы заполонили сеть накануне премьеры "Бриджертонов"?

26 февраля 2026 года состоится долгожданная премьера второй части четвертого сезона "Бриджертонов". Первая часть сезона вышла 29 января 2026 года. Сейчас зрителям доступны первые четыре серии, а уже завтра состоится премьера пятого, шестого, седьмого и восьмого эпизодов.

Интернет гудит в ожидании продолжения, а фанаты не сдерживают эмоций. Смотрите, какие видео сейчас покоряют сеть:

Что стоит знать о 4 сезоне "Бриджертонов"?