До речі, за посиланням можна ознайомитися з цими відгуками. У матеріалі 24 Каналу ми розповімо, з яким популярним фільмом порівнюють еротичний трилер "Всі відтінки спокуси" та що на це відповіла головна акторка стрічки Олена Лавренюк.

З яким популярним фільмом порівнюють еротичний трилер "Всі відтінки спокуси"?

У коментарях у мережі можна побачити, що український еротичний трилер "Всі відтінки спокуси" порівнюють із фільмом "50 відтінків сірого". Втім, головна акторка стрічки, зірка серіалу "Кава з кардамоном" Олена Лавренюк не вважає таке порівняння влучним.

У програмі "По хатах" акторка пояснила, що ці фільми належать до різних жанрів і мають абсолютно різну ідею. За її словами, українська стрічка є спокусливою, але не лише в еротичному сенсі. Фільм розкриває різні прояви людських спокус – до грошей, влади, вбивства та кохання. Саме тому "Всі відтінки спокуси" вона визначає як трилер з елементами еротики, а не еротичну драму на кшталт "50 відтінків сірого".

Олена Лавренюк також зазначила, що схожість у назвах може вводити в оману глядачів, однак насправді стрічка зосереджена на темі прихованих людських бажань і внутрішніх конфліктів, а не на еротиці як головному сюжетному рушії.

Чим відрізняється фільм "Всі відтінки спокуси" і "50 відтінків сірого"?

Окрім основної ідеї, стрічки "50 відтінків сірого" та "Всі відтінки спокуси" відрізняються жанром.

"Всі відтінки спокуси" – перший в Україні еротичний трилер, тоді як "50 відтінків сірого" – американський еротичний фільм, який є екранізацією роману Еріки Джеймс.

У цих стрічках абсолютно різні сюжетні лінії та ідеї, закладені режисерами. Основним спільним елементом, мабуть, є жорстокість головного героя та присутність еротичних сцен, проте, за словами Олени Лавренюк, це зовсім різні фільми, і все, що їх поєднує, – це лише схожість у назвах.

Прем'єра "50 відтінків сірого" відбулася у 2015 році, а "Всі відтінки спокуси" вийде на екрани 12 лютого 2026 року. Наразі глядачі могли побачити стрічку лише на спеціальних або допрем'єрних показах.