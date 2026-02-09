Однак чимало українців уже переглянули стрічку на допрем'єрних показах і склали перше враження про фільм. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку коментарів, які пишуть глядачі у мережі після перегляду цього еротичного трилера.

Що пишуть українці про фільм "Всі відтінки спокуси"?

Чимало українців уже з нетерпінням очікували прем'єру стрічки на великих екранах. Адже знімальна команда неабияк заінтригувала глядачів пристрасними постерами, анотаціями та інтригуючими трейлерами. У людей були доволі високі очікування.

Однак після спеціальних допрем'єрних показів багато кінолюбів уже склали власне враження про цей довгоочікуваний еротичний трилер. І, на жаль, відгуки виявилися абсолютно різними: хтось у захваті від атмосфери, акторської гри та дебюту Володимира Дантеса на великих екранах, а хтось – розчарований діалогами, затягнутим сюжетом і грою акторів.

Ось що пишуть українці під публікаціями на інстаграм-сторінці фільму:

"Ой… з чого почати! Погана копія на "Багряний пік" із безглуздим сценарієм і такими ж діалогами. Еротичні сцени, чи те, що режисерка хотіла зробити, – це жах! Наче нарізка з дешевої фотосесії, яка між собою не пов'язана… Сучасна білизна в XIX столітті, Дантес, який чавить пітахаю у Львові в XIX столітті… пітахая, Карл! Акторська гра Дантеса – на 3+, як для початку то нормально, а от до "професійних" акторів – то це тринда. Акторка, яка зіграла головну роль… ну, намагалася зіграти – та не вийшло. Чоловіки на початку фільму, які переграють… Неочікувано достойно зіграв Салем – прям молодець! Акторка, яка грала роль кухарки, теж молодець! Головна думка за фільм: "560 гривень – краще б я їх задонатив! І коли це вже закінчиться?!""

"Цікаво , у нас акторів беруть так просто?"



Відгуки українців на фільм "Всі відтінки спокуси" / Скриншот із інстаграму

"Успішного прокату! Кар'єра Дантеса в кіно – розпочата."

"Фільм ніякий, марно витрачений час, реклама була чудова."

"Уже подивилась. Дантес – топ!"

"Була сьогодні у кіно на цьому фільмі. Мабуть, завтра ще раз сходжу."

"Я йду в кіно за будь-яких обставин: погане/хороше, сподобається/не сподобається... Я маю це бачити. Крапка."

Уже 12 лютого усі українці зможуть переглянути фільм у кінотеатрах і сформувати свою думку про перший в Україні еротичний трилер.

Про що сюжет фільму "Всі відтінки спокуси"?

"Всі відтінки спокуси" – еротичний трилер 2026 року режисерки Ірини Громозди, для якої ця стрічка стала дебютом у повнометражному кіно.

Головні ролі у фільмі виконали Олена Лавринюк та Володимир Дантес.

Події розгортаються у Лемберзі (сучасному Львові) наприкінці XIX століття – у 1897 році. У центрі сюжету – Амелія Крижевська-Зег, донька Йогана Зега, яка після весільної подорожі повертається до родинного маєтку.

"Всі відтінки спокуси": дивіться онлайн трейлер фільму

Сповнена надій і впевненості в собі, вона прагне розпочати новий етап життя та втілити давню мрію – відкрити власну аптеку. Та з часом її уявлення про дім і близьких починають руйнуватися: затишний сімейний простір приховує небезпеку, а мрії та сподівання Амелії поступово перетворюються на недосяжні ілюзії.