У мережі українці активно обговорюють цю стрічку. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо, що вони пишуть.

Що пишуть українці про серіал "Белла Віта"?

Здебільшого українці в захваті від нового серіалу "Белла Віта". Вони зазначають, що неймовірний сюжет та акторська гра захоплюють від початку і до самого кінця. Серіал з легкістю можна подивитися всього за один день і на одному подиху, адже він наповнений естетичними кадрами. Легкість історії дарує приємні емоції.

Зокрема, глядачі відзначають акторську гру Сергія Стрельникова та Поліни Василиної – акторів, які втілили головні ролі у цьому серіалі. Читайте, що пишуть українці під публікацією в інстаграмі:

  • "Неймовірний серіал, браво! Хотілося б продовження!"
  • "Супер, дуже крутий серіал!"
  • "Стрельников – супер!"
  • "Романтичний серіал із красивими й талановитими акторами! Отримала естетичне задоволення від перегляду!"
  • "Гарний серіал, легкий і романтичний. Чудово проведений суботній вечір. Головні актори – просто суперові!"
  • "Акторська гра Поліни запала в душу! Серіал вартий перегляду!"
  • "Бачу, що Стрельников – дивлюсь."
  • "Дивилась серіал на одному подиху, супер."
  • "Красива казка! Красиві актори! Трохи затягнули з головною героїнею!"


Що відомо про серіал "Белла Віта"?

  • "Белла Віта" – це український серіал про кохання.
  • Стрічка налічує чотири епізоди.
  • Головні ролі зіграли Сергій Стрельников та Поліна Василина.
  • У серіалі також знялися українські актори: Григорій Бакланов, Ірина Гришак, Олександр Попов, Ірина Дорошенко, Олена Світлицька та інші.
  • Сюжет розгортається навколо талановитої дизайнерки весільних суконь і бізнесмена, який готовий на все заради своєї компанії.