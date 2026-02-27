Зокрема, у Threads українці активно діляться своїми враженнями від перегляду. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про серіал "Справа НБР" та про те, що про нього пишуть глядачі.

Що пишуть українці про серіал "Справа НБР"?

Якщо ви досі не знаєте, що обрати для перегляду, українська новинка "Справа НБР" із Сергієм Стрельніковим у головній ролі може стати чудовим варіантом. Серіал, знятий на замовлення платформи Sweet TV, доступний до перегляду ексклюзивно на цьому сервісі.

Проєкт налічує 12 серій тривалістю близько 40 хвилин кожна, тож його легко переглянути навіть за кілька вечорів. А якщо ви ще вагаєтеся, чи вартий він уваги, – пропонуємо ознайомитися з коментарями глядачів у мережі:

"Ну і для чого я почала дивитися "Справа НБР"? Тепер хочу усі серії додивитися"

"Подивилась перші 1,5 епізоду нового серіалу "Справа НБР" – не зайшло, а залетіло"

""Справа НБР" – ще один серіал, під який я живу"



""Справа НБР" – легкий, комедійний, детективний серіал. Віра Кобзар просто фам-фаталь. Ну і Сергій Стрельніков як завжди!! Команда, яка дісталась Ковалю максимально різнопланова,"люди, які не витрачають час на бла-бла, а блискуче і мовчки розкривають справи". Як завжди закінчилось на самому цікавому місці. 2 сезон потрібен ВЖЕ!"



"Подаруйте надію, скажіть, що вже розпочалась робота над 2 сезоном."

"Дивлюсь серіал "Справа НБР". Просто очі розбігаються, бо не можу визначитись, хто з героїв більше подобається"

"Почала дивитись "Справа НБР". Дуже люблю детективи, особливе захоплення викликає Лакі, він же Іван Бліндар – актор Івано-Франківського драмтеатру. Другим відкриттям стала актриса Анастасія Рула – дуже цікава героїня. Завжди захоплюють цікаві персонажі."



Що відомо про серіал "Справа НБР"?