В частности, в Threads украинцы активно делятся своими впечатлениями от просмотра. В материале 24 Канала рассказываем больше о сериале "Дело НБР" и о том, что о нем пишут зрители.
Советуем "Это лучший сезон": честные отзывы украинцев на новые эпизоды сериала "Бриджертоны"
Что пишут украинцы о сериале "Дело НБР"?
Если вы до сих пор не знаете, что выбрать для просмотра, украинская новинка "Дело НБР" с Сергеем Стрельниковым в главной роли может стать отличным вариантом. Сериал, снят по заказу платформы Sweet TV, доступен к просмотру эксклюзивно на этом сервисе.
Проект насчитывает 12 серий продолжительностью около 40 минут каждая, поэтому его легко пересмотреть даже за несколько вечеров. А если вы еще сомневаетесь, стоит ли он внимания, – предлагаем ознакомиться с комментариями зрителей в сети:
- "Ну и для чего я начала смотреть "Дело НБР"? Теперь хочу все серии досмотреть"
- "Посмотрела первые 1,5 эпизода нового сериала "Дело НБР" – не зашло, а залетело"
- ""Дело НБР" – еще один сериал, под который я живу"
Отзывы на сериал "Дело НБР" / Скриншот с Threads
- ""Дело НБР" – легкий, комедийный, детективный сериал. Вера Кобзарь просто фам-фаталь. Ну и Сергей Стрельников как всегда!!! Команда, которая досталась Ковалю максимально разноплановая,"люди, которые не тратят время на бла-бла, а блестяще и молча раскрывают дела". Как всегда закончилось на самом интересном месте. 2 сезон нужен УЖЕ!"
Отзывы на сериал "Дело НБР" / Скриншот с Threads
- "Подарите надежду, скажите, что уже началась работа над 2 сезоном."
- "Смотрю сериал "Дело НБР". Просто глаза разбегаются, потому что не могу определиться, кто из героев больше нравится"
- "Начала смотреть "Дело НБР". Очень люблю детективы, особое восхищение вызывает Лаки, он же Иван Блиндар – актер Ивано-Франковского драмтеатра. Вторым открытием стала актриса Анастасия Рула – очень интересная героиня. Всегда захватывают интересные персонажи."
Отзывы на сериал "Дело НБР" / Скриншот с Threads
Что известно о сериале "Дело НБР"?
- "Дело НБР" – это новый украинский детективный сериал.
- Премьера состоялась 19 февраля 2026 года онлайн.
- Лента состоит из 12 серий, каждая продолжительностью около 45 минут.
- В ленте сыграли Сергей Стрельников, Вера Кобзарь, Иван Блиндар, Дарья Творонович, Михаил Дзюба и другие украинские актеры.