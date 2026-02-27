В частности, в Threads украинцы активно делятся своими впечатлениями от просмотра. В материале 24 Канала рассказываем больше о сериале "Дело НБР" и о том, что о нем пишут зрители.

Что пишут украинцы о сериале "Дело НБР"?

Если вы до сих пор не знаете, что выбрать для просмотра, украинская новинка "Дело НБР" с Сергеем Стрельниковым в главной роли может стать отличным вариантом. Сериал, снят по заказу платформы Sweet TV, доступен к просмотру эксклюзивно на этом сервисе.

Проект насчитывает 12 серий продолжительностью около 40 минут каждая, поэтому его легко пересмотреть даже за несколько вечеров. А если вы еще сомневаетесь, стоит ли он внимания, – предлагаем ознакомиться с комментариями зрителей в сети:

"Ну и для чего я начала смотреть "Дело НБР"? Теперь хочу все серии досмотреть"

"Посмотрела первые 1,5 эпизода нового сериала "Дело НБР" – не зашло, а залетело"

""Дело НБР" – еще один сериал, под который я живу"



Отзывы на сериал "Дело НБР" / Скриншот с Threads

""Дело НБР" – легкий, комедийный, детективный сериал. Вера Кобзарь просто фам-фаталь. Ну и Сергей Стрельников как всегда!!! Команда, которая досталась Ковалю максимально разноплановая,"люди, которые не тратят время на бла-бла, а блестяще и молча раскрывают дела". Как всегда закончилось на самом интересном месте. 2 сезон нужен УЖЕ!"



Отзывы на сериал "Дело НБР" / Скриншот с Threads

"Подарите надежду, скажите, что уже началась работа над 2 сезоном."

"Смотрю сериал "Дело НБР". Просто глаза разбегаются, потому что не могу определиться, кто из героев больше нравится"

"Начала смотреть "Дело НБР". Очень люблю детективы, особое восхищение вызывает Лаки, он же Иван Блиндар – актер Ивано-Франковского драмтеатра. Вторым открытием стала актриса Анастасия Рула – очень интересная героиня. Всегда захватывают интересные персонажи."



Отзывы на сериал "Дело НБР" / Скриншот с Threads

Что известно о сериале "Дело НБР"?