В сети уже появились первые отзывы после просмотра. В материале 24 Канала мы собрали подборку этих комментариев и расскажем, что украинцы думают о четвертом сезоне "Бриджертонов".

Что пишут украинцы о 4 сезоне "Бриджертонов"?

После премьеры первых четырех эпизодов зрители были несколько разочарованы и даже предполагали, что это будет самый слабый сезон среди всех. Однако новые серии, которые вышли 26 февраля, кардинально изменили мнение многих.

Драматические сюжетные линии и борьба Бенедикта за свою любовь растопили сердца зрителей. Украинцы в восторге от того, как развилась история Софи Бек и других персонажей, а напряжение сохранялось до самого финала. Вот что пишут украинцы в Threads:

"Это любимый сезон! Химия между главными героями невероятная! Как же они сыграли!"

"По моему мнению, это теперь лучший сезон"

"Прекрасный и самый грустный сезон, самая тяжелая дорога к любви досталась Бенедикту, Энтони злюка и очень жаль Франческу"

"Уже все догадались, кто новая леди Вислдаун?"

"Смотрела 4 сезон спокойно...Пока две последние серии не сделали из меня главную драматическую героиню с салфетками в руках. Вайолет – это level "свекровь мечты".

"Линия Франчески – отдельная боль"

"Это был невероятный сезон, немного другой, мне казалось, был очень сентиментальный, хотелось больше Бенедикта и Софи, но меня захватила Франческа и я всю вторую половину сезона переживала за ее чувства."

"Считаю, что они классно разделили этот сезон на 2 части с разницей в месяц между ними. Сначала все успели его возненавидеть, а сейчас..."



Какие еще сюжетные линии шокировали украинцев в 4 сезоне?

Не только сюжетная линия Бенедикта Бриджертона и Софи Бек тронула украинских зрителей. Многие обратили внимание на то, что история Франчески во второй части четвертого сезона стала одной из самых трагических. Игра актрисы, которая воплотила эту героиню, потрясла публику: на экране убедительно переданы ее переживания и глубокая внутренняя боль женщины, которая потеряла любимого.

Кроме того, зрители следят за развитием отношений Маркуса и Вайолет Бриджертон. Леди Денбери получает желанное благословение от королевы и возможность отправиться на родину. Но больше всего интригует финал сезона – появление нового автора, которая, вероятно, может заменить Леди Вислдаун.

В сети уже появились первые предположения относительно того, кем она может быть. Впрочем, больше деталей мы, вероятнее всего, узнаем уже в следующих сезонах.