В сети украинцы активно обсуждают эту ленту. В материале 24 Канала мы рассказываем, что они пишут.

Что пишут украинцы о сериале "Белла Вита"?

В основном украинцы в восторге от нового сериала "Белла Вита". Они отмечают, что невероятный сюжет и актерская игра захватывают от начала и до самого конца. Сериал с легкостью можно посмотреть всего за один день и на одном дыхании, ведь он наполнен эстетическими кадрами. Легкость истории дарит приятные эмоции.

В частности, зрители отмечают актерскую игру Сергея Стрельникова и Полины Василиной – актеров, которые воплотили главные роли в этом сериале. Читайте, что пишут украинцы под публикацией в инстаграме:

"Невероятный сериал, браво! Хотелось бы продолжения!"

"Супер, очень крутой сериал!"

"Стрельников – супер!"

"Романтический сериал с красивыми и талантливыми актерами! Получила эстетическое удовольствие от просмотра!"

"Хороший сериал, легкий и романтичный. Прекрасно проведенный субботний вечер. Главные актеры – просто суперские!"

"Актерская игра Полины запала в душу! Сериал стоит просмотра!"

"Вижу, что Стрельников – смотрю."

"Смотрела сериал на одном дыхании, супер."

"Красивая сказка! Красивые актеры! Немного затянули с главной героиней!"



Отзывы на сериал "Белла Вита" / Скриншот из инстаграма

Что известно о сериале "Белла Вита"?