В сети украинцы активно обсуждают эту ленту. В материале 24 Канала мы рассказываем, что они пишут.

Что пишут украинцы о сериале "Белла Вита"?

В основном украинцы в восторге от нового сериала "Белла Вита". Они отмечают, что невероятный сюжет и актерская игра захватывают от начала и до самого конца. Сериал с легкостью можно посмотреть всего за один день и на одном дыхании, ведь он наполнен эстетическими кадрами. Легкость истории дарит приятные эмоции.

В частности, зрители отмечают актерскую игру Сергея Стрельникова и Полины Василиной – актеров, которые воплотили главные роли в этом сериале. Читайте, что пишут украинцы под публикацией в инстаграме:

  • "Невероятный сериал, браво! Хотелось бы продолжения!"
  • "Супер, очень крутой сериал!"
  • "Стрельников – супер!"
  • "Романтический сериал с красивыми и талантливыми актерами! Получила эстетическое удовольствие от просмотра!"
  • "Хороший сериал, легкий и романтичный. Прекрасно проведенный субботний вечер. Главные актеры – просто суперские!"
  • "Актерская игра Полины запала в душу! Сериал стоит просмотра!"
  • "Вижу, что Стрельников – смотрю."
  • "Смотрела сериал на одном дыхании, супер."
  • "Красивая сказка! Красивые актеры! Немного затянули с главной героиней!"


Что известно о сериале "Белла Вита"?

  • "Белла Вита" – это украинский сериал о любви.
  • Лента насчитывает четыре эпизода.
  • Главные роли сыграли Сергей Стрельников и Полина Василиса.
  • В сериале также снялись украинские актеры: Григорий Бакланов, Ирина Гришак, Александр Попов, Ирина Дорошенко, Елена Светлицкая и другие.
  • Сюжет разворачивается вокруг талантливого дизайнера свадебных платьев и бизнесмена, который готов на все ради своей компании.