В сети украинцы активно обсуждают эту ленту. В материале 24 Канала мы рассказываем, что они пишут.
Что пишут украинцы о сериале "Белла Вита"?
В основном украинцы в восторге от нового сериала "Белла Вита". Они отмечают, что невероятный сюжет и актерская игра захватывают от начала и до самого конца. Сериал с легкостью можно посмотреть всего за один день и на одном дыхании, ведь он наполнен эстетическими кадрами. Легкость истории дарит приятные эмоции.
В частности, зрители отмечают актерскую игру Сергея Стрельникова и Полины Василиной – актеров, которые воплотили главные роли в этом сериале. Читайте, что пишут украинцы под публикацией в инстаграме:
- "Невероятный сериал, браво! Хотелось бы продолжения!"
- "Супер, очень крутой сериал!"
- "Стрельников – супер!"
- "Романтический сериал с красивыми и талантливыми актерами! Получила эстетическое удовольствие от просмотра!"
- "Хороший сериал, легкий и романтичный. Прекрасно проведенный субботний вечер. Главные актеры – просто суперские!"
- "Актерская игра Полины запала в душу! Сериал стоит просмотра!"
- "Вижу, что Стрельников – смотрю."
- "Смотрела сериал на одном дыхании, супер."
- "Красивая сказка! Красивые актеры! Немного затянули с главной героиней!"
Что известно о сериале "Белла Вита"?
- "Белла Вита" – это украинский сериал о любви.
- Лента насчитывает четыре эпизода.
- Главные роли сыграли Сергей Стрельников и Полина Василиса.
- В сериале также снялись украинские актеры: Григорий Бакланов, Ирина Гришак, Александр Попов, Ирина Дорошенко, Елена Светлицкая и другие.
- Сюжет разворачивается вокруг талантливого дизайнера свадебных платьев и бизнесмена, который готов на все ради своей компании.