Захід тривав близько чотирьох годин, а серед гостей було чимало представників українського шоубізнесу. Відвідувачі мали можливість поспілкуватися і сфотографуватися з командою стрічки, а також подивитися фільм. Редакція 24 Каналу також побувала на допрем'єрному показі та розповість, як він пройшов.

Як пройшов допрем'єрний показ фільму "Всі відтінки спокуси"?

О 18:10 розпочалася офіційна частина. Гості спілкувалися, фотографувалися та пили шампанське. Згодом до людей вийшов Анатолій Анатоліч, який вів захід, і запросив команду фільму "Всі відтінки спокуси". Серед присутніх були режисерка Ірина Громозда, Володимир Дантес, Олена Лавренюк, Даніель Салем та інші.

Це дуже гарне кіно. Його могли створити в основному жінки, не применшуючи ролі всіх чоловіків, які працювали над цим фільмом. Але я переконаний у тому, що воно стало таким, тому що головними ідеологами цього фільму були жінки. Це ті люди, завдяки яким кіно буде таким, яким ви його побачите,

– сказав продюсер Сергій Лавренюк.

Команда фільму "Всі відтінки спокуси" на допрем'єрному показі: дивіться відео онлайн

Серед зірок, які були на заході: телеведучий Слава Соломка, актори Павло Текучев і Євген Медвідь, фіналістка 13 сезону "Холостяка" Анастасія Половинкіна, Олександр і Марія Рудинські, блогерка Єва Коршик. Цікаво, що Даніель Салем прийшов зі своєю коханою – співачкою Lida Lee. Вони оголосили про свої стосунки нещодавно.

О 20:00 глядачі зібралися у залі, щоб подивитися "Всі відтінки спокуси", а о 21:30 розпочалася сесія питань і відповідей з акторами й творцями еротичного трилеру.

Олена Лавренюк розповіла, що коли вони з Володимиром Дантесом знімали еротичні сцени, то майже вся знімальна група виходила з майданчика, щоб акторами було більш комфортно працювати.

Для Дантеса це дебют у кіно, однак він зазначив, що отримував чимало пропозицій, щоправда, пропонували знятися у камео або в гумористичних фільмах.

Коли мені запропонували цю роль, розповіли про характер персонажа, я зрозумів, що це класна роль, з якої можна почати, а може, і закінчити кар'єру (сміється – 24 Канал),

– розповів артист.

Володимир зізнався, що погодився на зйомки у "Всіх відтінках спокуси" достатньо швидко – за два дні. Водночас Лавренюк пригадала, що багато акторів пробувалися на його роль.

Олена Лавренюк і Володимир Дантес / Фото Artem Galinskiy

До речі, Дантес також створив саундтрек до фільму – пісня називається "В обіймах". Крім того, у стрічці звучить трек Mauvaise journée бельгійського співака Stromae, який дав дозвіл на це.

Володимир Дантес – "В обіймах": дивіться відео онлайн

Лавренюк зазначила, що ще на кастингу було зрозуміло, що в Дантеса є акторський талант. За словами жінки, команда "Всіх відтінків спокуси" щаслива, що артист дебютував як актор саме у їхньому фільмі.

Я вважаю, що коли є акторський талант, то неважливо: актор чи не актор. Я впевнена, що відсьогодні Володимир Дантес – це вже й актор, а не тільки співак,

– додала Олена.

"Всі відтінки спокуси": дивіться онлайн трейлер фільму

Прем'єра еротичного трилеру відбудеться вже 12 лютого, а сьогодні команда фільму відправилась у тур, де презентує його у різних містах України: