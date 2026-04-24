Саме Тетяна надіслала їхні фотографії на кастинг, і серед тисяч заявок обрали саме їх. Про це повідомило видання NV із посиланням на представників родини.
Андрій та Тетяна Данілевичі стали не просто єдиними українцями на знімальному майданчику – вони були єдиною подружньою парою серед акторів масових сцен.
Про участь у фільмі Тетяна розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. За її словами, із понад 30 тисяч кандидатів обрали саме їх – і це стало для подружжя неймовірним досвідом. Примірки, репетиції – усе відбувалося, як у справжньому голлівудському кіно.
Як зазначив Андрій Данілевич, вони були єдиними, хто проходив кастинг онлайн: надсилали фото та необхідну інформацію електронною поштою й навіть не розраховували на успіх серед тих, хто проходив відбір наживо. Втім, їм пощастило.
Епізоди за їхньою участю знімалися в Мілані – зокрема в бутіку Tiffany & Co. та ресторані Il Salumaio di Montenapoleone.
Андрій та Тетяна Даніловичі знялись у фільмі "Диявол носить Прада 2"
Так Андрій і Тетяна стали єдиною подружньою парою, яка знімалася пліч-о-пліч із Енн Гетевей, Емілі Блант, Донателлою Версаче та іншими знаменитостями.
Що цікаво знати про фільм "Диявол носить Прада 2"?
- "Диявол носить Прада" – американський комедійно-драматичний фільм 2026 року.
- Режисер стрічки – Девід Френкел, сценаристка – Алайн Брош Маккенна.
- Фільм створено на основі роману Лорен Вайсбергер.
- Реліз запланований на 1 травня 2026 року, а в Україні стрічка вийде 30 квітня 2026 року.
- До своїх ролей знову повернуться Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Трейсі Томс та Стенлі Туччі.
- Також у стрічці з'явиться чимало нових облич.
- Водночас із фільму несподівано вирізали сцени за участю деяких акторів. Про це повідомляло видання Variety. Зокрема, йдеться про Сідні Свіні та Конрада Рікамору.