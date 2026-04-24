Саме Тетяна надіслала їхні фотографії на кастинг, і серед тисяч заявок обрали саме їх. Про це повідомило видання NV із посиланням на представників родини.

Рекомендуємо Ви точно знаєте їхніх батьків: які українські актори є дітьми відомих зірок

Данілевич з дружиною знялися у "Диявол носить Прада 2": які ролі вони зіграли?

Андрій та Тетяна Данілевичі стали не просто єдиними українцями на знімальному майданчику – вони були єдиною подружньою парою серед акторів масових сцен.

Про участь у фільмі Тетяна розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. За її словами, із понад 30 тисяч кандидатів обрали саме їх – і це стало для подружжя неймовірним досвідом. Примірки, репетиції – усе відбувалося, як у справжньому голлівудському кіно.

Як зазначив Андрій Данілевич, вони були єдиними, хто проходив кастинг онлайн: надсилали фото та необхідну інформацію електронною поштою й навіть не розраховували на успіх серед тих, хто проходив відбір наживо. Втім, їм пощастило.

Епізоди за їхньою участю знімалися в Мілані – зокрема в бутіку Tiffany & Co. та ресторані Il Salumaio di Montenapoleone.



Андрій та Тетяна Даніловичі знялись у фільмі "Диявол носить Прада 2" / Фото NV

Так Андрій і Тетяна стали єдиною подружньою парою, яка знімалася пліч-о-пліч із Енн Гетевей, Емілі Блант, Донателлою Версаче та іншими знаменитостями.

Що цікаво знати про фільм "Диявол носить Прада 2"?