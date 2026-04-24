Именно Татьяна прислала их фотографии на кастинг, и среди тысяч заявок выбрали именно их. Об этом сообщило издание NV со ссылкой на представителей семьи.

Данилевич с женой снялись в "Дьявол носит Прада 2": какие роли они сыграли?

Андрей и Татьяна Данилевичи стали не просто единственными украинцами на съемочной площадке – они были единственной супружеской парой среди актеров массовых сцен.

Об участии в фильме Татьяна рассказала на своей странице в инстаграме. По ее словам, из более 30 тысяч кандидатов выбрали именно их – и это стало для супругов невероятным опытом. Примерки, репетиции – все происходило, как в настоящем голливудском кино.

Как отметил Андрей Данилевич, они были единственными, кто проходил кастинг онлайн: присылали фото и необходимую информацию по электронной почте и даже не рассчитывали на успех среди тех, кто проходил отбор вживую. Впрочем, им повезло.

Эпизоды с их участием снимались в Милане – в частности в бутике Tiffany & Co. и ресторане Il Salumaio di Montenapoleone.



Андрей и Татьяна Даниловичи снялись в фильме "Дьявол носит Прада 2" / Фото NV

Так Андрей и Татьяна стали единственной супружеской парой, которая снималась бок о бок с Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Донателлой Версаче и другими знаменитостями.

