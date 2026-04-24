Проте є й ті, хто відчуває в собі силу та амбіції піти цим шляхом. У матеріалі 24 Каналу ми підготували добірку українських акторів, які є дітьми відомих українських зірок.

Які молоді українські актори є дітьми іменитих батьків?

Іван Довженко

Ви точно знаєте цього актора за участю в кількох успішних проєктах, зокрема у фільмі "Мавка. Справжній міф" та серіалі "Кава з кардамоном. Сила землі". Крім того, Іван Довженко знявся в новому фільмі "На драйві", а також паралельно грає на сцені Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Він є сином відомого актора В'ячеслава Довженка, який також бере участь у найуспішніших українських проєктах.

Клавдія Дрозд

Українська акторка Клавдія Дрозд відома за ролями у стрічках "Дурдом", "Райське місце", "Впізнай мене", "Реванш". Вона легко перевтілюється з позитивних персонажів в антагоністок.

Така майстерність не випадкова, адже Клавдія народилася в акторській династії: серед її родичів – Анастасія Сердюк і Георгій Дрозд. Також акторами були її бабуся та дідусь по материній лінії.

Оксана Жданова

Оксана Жданова – донька акторів Віктора Жданова та Олени Хохлаткіної. Здебільшого її можна побачити на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві, а також у таких проєктах, як "Дворняшка Ляля", "Нитки долі", "Я працюю на цвинтарі" та інших.

В'ячеслав Хостікоєв

В'ячеслав Хостікоєв, який працює в театрі імені Івана Франка, знявся у стрічках "Центральна лікарня", "Скажене весілля", "Скажені сусіди" та інших, а також займається дубляжем. Він є сином відомого акторського подружжя – Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва.

Які ще відомі артисти є частиною акторської династії?

Є й багато інших молодих акторів, які є дітьми іменитих батьків. Зокрема Макар Тихомиров, Георгій Хостікоєв, про що писало видання ZAXID.NET. А також Дмитро Ступка та актори родини Сумських.

Вони обрали шлях своїх батьків і не помилилися, адже їхню акторську майстерність складно не помітити.