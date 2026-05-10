24 Канал розповість, який новий український фільм подивитися у День матері. Він вийшов зовсім нещодавно, але вже став популярним серед глядачів.

Який фільм подивитися у День матері?

22 січня відбулась прем'єра української сімейної комедії "Ну мам", режисером якого став Олег Борщевський, а продюсером – Євген Таллер, відомий за роботою над фільмами "Любов і блогери" та "Песики".

У стрічці висвітлена тема стосунків між матерями та дітьми: від дитинства до дорослішання. Це зворушлива комедія про любов, сепарацію та сімейні цінності, на яку люди ходили в кінотеатри сім'ями й розчулювалися під час перегляду. У ній зібрані кілька історій, що переплітаються між собою.

"Ну мам" має непоганий рейтинг на IMDb: 6.5/10 та неймовірний акторський склад. До зйомок долучилися: Ада Роговцева, Катерина Кузнєцова, Олеся Жураківська, Олена Кравець, Наталія Сумська, Ахтем Сеітаблаєв, Остап Ступка, Роман Луцький, Олександр Ярема, Ганна Кузіна та інші.

В інтерв'ю Bazilik Media Євген Таллер розповів, що ідея фільму народилася з назви.

Пам'ятаю, їхав у машині, і в голові просто "клацнуло": "Ну мам" – це ж ідеальна назва! Вона настільки містка, що не потрібно додатково продавати історію глядачу, бо все зрозуміло без слів. Мені хотілося створити вартісну, глибоку та якісну історію, яка по-справжньому відгукнулася б кожному. Формат альманаху дав змогу показати цю тему під різними кутами, зробивши фільм багатогранним,

– пояснив він.

Продюсер зізнався, що цей фільм – його спосіб поговорити з мамою, яка померла чотири роки тому. Євген поділився, що дуже сумує за нею.

Через фільм я хотів згадати наші спільні моменти. Одна з новел, де грають Олеся Жураківська з Олександром Яремою та Дмитром Павком, повністю списана з моєї родини. Мені було важливо передати це тепло глядачу,

– зазначив Таллер.

Дмитро Павко, Олександр Ярема та Олеся Жураківська / Кадр з фільму "Ну мам"

Який український фільм подивитися ввечері?

До речі, ввечері можна подивитися український фільм "Я і Фелікс", що вийшов у 2022 році. Режисеркою стрічки стала Ірина Цілик, а одну з головних ролей зіграв поет Юрій Іздрик.

Сюжет фільму розгортається навколо дружби хлопчика Тимофія та Фелікса – колишнього військового часів війни в Афганістані. Вони переживають разом різні випробування та пригоди.