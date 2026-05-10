24 Канал расскажет, какой новый украинский фильм посмотреть в День матери. Он вышел совсем недавно, но уже стал популярным среди зрителей.

Кстати Что посмотреть, чтобы ценить еще сильнее: 9 фильмов об отношениях матерей и детей

Какой фильм посмотреть в День матери?

22 января состоялась премьера украинской семейной комедии "Ну мам", режиссером которого стал Олег Борщевский, а продюсером – Евгений Таллер, известный по работе над фильмами "Любовь и блогеры" и "Песики".

В ленте освещена тема отношений между матерями и детьми: от детства до взросления. Это трогательная комедия о любви, сепарации и семейных ценностях, на которую люди ходили в кинотеатры семьями и умилялись во время просмотра. В ней собраны несколько историй, переплетающихся между собой.

"Ну мам": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ну мам" имеет неплохой рейтинг на IMDb: 6.5/10 и невероятный актерский состав. К съемкам присоединились: Ада Роговцева, Екатерина Кузнецова, Олеся Жураковская, Елена Кравец, Наталья Сумская, Ахтем Сеитаблаев, Остап Ступка, Роман Луцкий, Александр Ярема, Анна Кузина и другие.

В интервью Bazilik Media Евгений Таллер рассказал, что идея фильма родилась из названия.

Помню, ехал в машине, и в голове просто "щелкнуло": "Ну мам" – это же идеальное название! Оно настолько емкое, что не нужно дополнительно продавать историю зрителю, потому что все понятно без слов. Мне хотелось создать стоящую, глубокую и качественную историю, которая по-настоящему откликнулась бы каждому. Формат альманаха позволил показать эту тему под разными углами, сделав фильм многогранным,

– объяснил он.

Продюсер признался, что этот фильм – его способ поговорить с мамой, которая умерла четыре года назад. Евгений поделился, что очень скучает по ней.

Через фильм я хотел вспомнить наши общие моменты. Одна из новелл, где играют Олеся Жураковская с Александром Яремой и Дмитрием Павко, полностью списана с моей семьи. Мне было важно передать это тепло зрителю,

– отметил Таллер.

Дмитрий Павко, Александр Ярема и Олеся Жураковская / Кадр из фильма "Ну мам"

Какой украинский фильм посмотреть вечером?

Кстати, вечером можно посмотреть украинский фильм "Я и Феликс", вышедший в 2022 году. Режиссером ленты стала Ирина Цилык, а одну из главных ролей сыграл поэт Юрий Издрик.

Сюжет фильма разворачивается вокруг дружбы мальчика Тимофея и Феликса – бывшего военного времен войны в Афганистане. Они переживают вместе различные испытания и приключения.