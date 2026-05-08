Наша редакция пообщалась с актерами и военными, которые присоединились к созданию фильма "КИЛЛХАУС". В интервью 24 Канала они рассказали, какая роль ленты для современного поколения.

Какова роль фильма "КИЛЛХАУС" для современного поколения?

Актер и военнослужащий Третьего армейского корпуса Денис Капустин признался, что хочет, чтобы фильм "КИЛЛХАУС" донес до зрителей основной месседж – время объединяться.

"Нет тебя, нет меня. Есть мы, и мы – единое целое". Хочу, чтобы эта фраза, которая звучит в фильме, хотя бы подтолкнула людей к размышлениям о сотрудничестве, о soft skills, об умении отложить собственные недоразумения и объединяться ради общего дела,

– пояснил он.

Капустин отметил, что это первый в Украине рекрутинговый фильм, к тому же снятый по высоким стандартам.

Например, моя история – я снимался в фильме как актер, и как доброволец я пришел в "Тройку". Теперь прохожу путь военного. Хочу быть примером, который мотивирует. Как минимум – приобщаться к эффективным подразделениям. Третий армейский корпус учит воевать, но если у тебя есть творческий потенциал – здесь тоже найдется место для тебя,

– добавил военный.

По словам Дениса, в его детстве героями были персонажи Marvel, Наруто, Фродо Бэггинс. Актер хочет, чтобы современное поколение ставило в пример бойцов Третьего армейского корпуса, сотрудников СБУ и ГУР, "родителей, которые отказываются покинуть дочь, или жену, которая отказывается оставлять мужа".

Кроме того, этот фильм – чествование работы наших воинов: их сотрудничества, спецопераций, личного выбора каждого. Билецкий, Буданов, Малыюк в фильме – это символы сопротивления и профессионализма высочайшего уровня. И мне бы очень хотелось, чтобы эта лента осталась именно таким документом – живым и честным,

– подчеркнул Капустин.

Денис Капустин / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

Кирилл Беркаль "Кирт" – заместитель командира Третьего армейского корпуса прошел путь от добровольческих подразделений 2014 года до боев за Мариуполь в 2022-м. После освобождения из плена он вернулся к службе.

Военный поделился, что взрослел на голливудских фильмах о славе и победе: "Цельнометаллическая оболочка", "Апокалипсис сегодня", "Взвод", "Слезы солнца", "Храброе сердце". Именно герои этих лент повлияли на его характер и мировоззрение.

И когда Любомир рассказал о своем замысле – не просто популяризировать нашу милитарную культуру, а показать дух украинских военных, ребят из Сил обороны, которые ежедневно жертвуют собой ради общей цели, – меня это действительно захватило,

– признался Беркаль.

Кирилл добавил, что Левицкому удалось воссоздать тот самый дух, который он чувствовал после плена. В сентябре 2022 года, когда военного обменяли, украинцы были как никогда сплочены.

И именно это мы показываем в фильме. Поэтому ценность "КИЛЛХАУС" в том, что это абсолютно уникальная лента. Аналогов ей действительно не было. Есть фильмы, которые акцентируют на реконструкции боевых действий. Но это другое кино. Это лента для широкого зрителя, которая показывает настоящих героев – не только на экране, но и в жизни. Такого в мире еще никто не делал,

– отметил "Кирт".

Актер и военнослужащий международного легиона ГУР Владимир Каминский говорит, что молодежь ищет ориентиры и ответы на вопрос: что хорошо, а что плохо.

Каждый сознательно или подсознательно ищет своего героя, за которого можно зацепиться и на которого хочется равняться. Для моего поколения такими героями были персонажи боевиков 90-х и нулевых. И если хотя бы одному ребенку в будущем этот фильм поможет найти себя или легче сориентироваться в жизни – значит, все было не зря,

– подчеркнул он.

О чем фильм "КИЛЛХАУС"?

Фильм "КИЛЛХАУС" снят на основе реальной спасательной операции с помощью дронов, которую летом 2022 года провели бойцы 3-й ОШБр, спецподразделения ГУР МО и СБУ. Украинские военные спасали гражданскую семью и американскую журналистку Одри Макалпин из "серой зоны".

Одну из главных ролей в ленте сыграл Сергей Стрельников, известный по сериалам "Врач по призванию", "Белла Вита" и "Ключи от правды". К съемкам также присоединились экс-начальник ГУР МО Кирилл Буданов, бывший глава СБУ Василий Малюк и командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.