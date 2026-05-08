Наша редакція поспілкувалася з акторами та військовими, які долучилися до створення фільму "КІЛЛХАУС". В інтерв'ю 24 Каналу вони розповіли, яка роль стрічки для сучасного покоління.

Яка роль фільму "КІЛЛХАУС" для сучасного покоління?

Актор та військовослужбовець Третього армійського корпусу Денис Капустін зізнався, що хоче, аби фільм "КІЛЛХАУС" доніс до глядачів основний меседж – час об'єднуватися.

"Немає тебе, немає мене. Є ми, і ми – єдине ціле". Хочу, щоб ця фраза, яка звучить у фільмі, хоча б підштовхнула людей до роздумів про співпрацю, про soft skills, про вміння відкласти власні непорозуміння й об'єднуватися заради спільної справи,

– пояснив він.

Капустін зазначив, що це перший в Україні рекрутинговий фільм, до того ж знятий за високими стандартами.

Наприклад, моя історія – я знімався у фільмі як актор, і як доброволець я прийшов у "Трійку". Тепер проходжу шлях військового. Хочу бути прикладом, який мотивує. Як мінімум – долучатися до ефективних підрозділів. Третій армійський корпус вчить воювати, але якщо в тебе є творчий потенціал – тут теж знайдеться місце для тебе,

– додав військовий.

За словами Дениса, у його дитинстві героями були персонажі Marvel, Наруто, Фродо Беггінс. Актор хоче, щоб сучасне покоління ставило у приклад бійців Третього армійського корпусу, співробітників СБУ та ГУР, "батьків, які відмовляються покинути доньку, чи дружину, яка відмовляється залишати чоловіка".

Крім того, цей фільм – вшанування роботи наших воїнів: їхньої співпраці, спецоперацій, особистого вибору кожного. Білецький, Буданов, Малюк у фільмі – це символи спротиву та професіоналізму найвищого рівня. І мені б дуже хотілося, щоб ця стрічка залишилася саме таким документом – живим і чесним,

– наголосив Капустін.

Денис Капустін / Кадр з фільму "КІЛЛХАУС"

Кирило Беркаль "Кірт" – заступник командира Третього армійського корпусу пройшов шлях від добровольчих підрозділів 2014 року до боїв за Маріуполь у 2022-му. Після звільнення з полону він повернувся до служби.

Військовий поділився, що дорослішав на голлівудських фільмах про славу та звитягу: "Суцільнометалева оболонка", "Апокаліпсис сьогодні", "Взвод", "Сльози сонця", "Хоробре серце". Саме герої цих стрічок вплинули на його характер та світогляд.

І коли Любомир розповів про свій задум – не просто популяризувати нашу мілітарну культуру, а показати дух українських військових, хлопців і дівчат із Сил оборони, які щодня жертвують собою заради спільної мети, – мене це справді захопило,

– зізнався Беркаль.

Кирило додав, що Левицькому вдалося відтворити той самий дух, який він відчував після полону. У вересні 2022 року, коли військового обміняли, українці були як ніколи згуртовані.

І саме це ми показуємо у фільмі. Тому цінність "КІЛЛХАУС" у тому, що це абсолютно унікальна стрічка. Аналогів їй справді не було. Є фільми, які акцентують на реконструкції бойових дій. Але це інше кіно. Це стрічка для широкого глядача, яка показує справжніх героїв – не лише на екрані, а й у житті. Такого у світі ще ніхто не робив,

– зазначив "Кірт".

Актор і військовослужбовець міжнародного легіону ГУР Володимир Камінський каже, що молодь шукає орієнтири та відповіді на запитання: що добре, а що погано.

Кожен свідомо чи підсвідомо шукає свого героя, за якого можна зачепитися й на якого хочеться рівнятися. Для мого покоління такими героями були персонажі бойовиків 90-х і нульових. І якщо хоча б одній дитині в майбутньому цей фільм допоможе знайти себе або легше зорієнтуватися в житті – значить, усе було не дарма,

– підкреслив він.

Про що фільм "КІЛЛХАУС"?

Фільм "КІЛЛХАУС" знятий на основі реальної рятувальної операції за допомогою дронів, яку влітку 2022 року провели бійці 3-ї ОШБр, спецпідрозділи ГУР МО та СБУ. Українські військові рятували цивільну родину та американську журналістку Одрі Макалпін з "сірої зони".

Одну з головних ролей у стрічці зіграв Сергій Стрельніков, відомий за серіалами "Лікарка за покликанням", "Белла Віта" та "Ключі від правди". До зйомок також долучилися ексначальник ГУР МО Кирило Буданов, колишній голова СБУ Василь Малюк і командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.