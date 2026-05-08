Сюжет заснований на реальних подіях і розповідає про порятунок цивільної пари та відомої американської журналістки, які потрапили в епіцентр вогню на тимчасово окупованій території. Стрічка нещодавно вийшла у прокатах кіно, а вже наробила галасу, адже публіка залишилась дуже задоволеною від проробленої роботи творців та акторів фільму.

Також читайте 5 причин, чому кожен українець обов'язково має побачити новий фільм "Втомлені"

Редакція 24 Каналу поспілкувалась з Кирилом Беркалем "Кірт" – заступником командира Третього армійського корпусу, та Володимиром Камінським, який належить до Міжнародного легіону ГУР МОУ. Чоловіки відверто поділились своїми роздумами щодо того, чи можуть фільми такого типу мотивувати населення до мобілізації.

Кирило Беркаль – один із командирів, який реально змінює систему підготовки, впроваджує нові підходи й відходить від радянських практик. Наші журналісти поцікавились у військовослужбовця, чи стрічка "КІЛЛХАУС", де він знявся, може мотивувати до служби тих людей, які бояться мобілізації.

На думку військового, "КІЛЛХАУС" – це історія про лідерство власним прикладом. Він каже, що зазвичай таке кіно знімають про героїв минулого.

Але зараз Україна веде реальну війну, і кожен має шанс зробити свою частину героїчних вчинків – від найменших до найбільших. Тому цей фільм – справді потужний мотиватор. Усі, хто долучився до його створення, вклали в нього себе: свій досвід, свій героїзм, свій шлях. Бо це історія боротьби не лише з ворогом, а й із власними страхами та слабкостями. Історія про бажання ставати сильнішими, щоб захистити все, що ми любимо,

– підсумував "Кірт".

Кирило Беркаль "Кірт" / Кадр з фільму "КІЛЛХАУС"

А Володимир Камінський має дещо протилежну думку від свого колеги.

Кожен сам вирішує, як будувати своє життя і які рішення приймати. Ми можемо лише поділитися своїм досвідом і розповісти власну історію,

– щиро відповів військовий.

Володимир Камінський з побратимами / Кадр з фільму "КІЛЛХАУС"

Якщо вам цікаво дізнатись більше про уже популярну стрічку "КІЛЛХАУС", то може прочитати інші деталі зі свіжого інтерв'ю 24 Каналу за посиланням.

Хто ще знявся у стрічці "КІЛЛХАУС"?

Загалом у зйомках "КІЛЛХАУС" взяли участь понад 200 чинних військовослужбовців із реальним бойовим досвідом. Серед них – актор Денис Капустін, який зіграв роль Сіда, одразу після завершення зйомок мобілізувався до батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади.