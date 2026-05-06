Какой украинский фильм посмотреть вечером?

"Я и Феликс" – украинский драматический фильм от режиссера Ирины Цилык, который вышел в 2022 году. Лента создана на основе автобиографического романа Артема Чеха "Кто ты такой?".

Мальчик по имени Тимофей переживает сложный период в жизни. Неожиданно главный герой встречает мудрого и загадочного мужчину, которого зовут Феликс и который имеет непростое прошлое. Он – бывший военный времен войны в Афганистане. После знакомства с Тимофеем Феликс становится частью его семьи.

Новые знакомые переживают немало испытаний и приключений вместе. Это история о дружбе, которая показывает, как даже один случайный знакомый может изменить жизнь человека и научить его важным вещам.

"Я и Феликс": смотрите онлайн трейлер фильма

Актерский состав фильма

Андрей Чередник – Тимофей (ребенок)

– Тимофей (ребенок) Владислав Балюк – Тимофей (подросток)

– Тимофей (подросток) Юрий Издрык – Феликс Петрович

– Феликс Петрович Анастасия Карпенко – мама Ольга

– мама Ольга Галина Веретельник-Стефанова – бабушка Лидия

– бабушка Лидия Андрей Исаенко – отец Алексей

Также в фильме снялись Александра Семенко (Тома), Андрей Максимов (друг Костя) и Владимир Гладкий (взрослый Тимофей).

Какой новый украинский фильм посмотреть?

9 апреля в прокат вышел фильм "На драйве". Это украинский приключенческий экшн об автогонках, в котором главные роли сыграли молодые актеры, в частности Иван Довженко и Эдуард Поляков.

В ленте рассказывается о компании друзей из Харькова, которые находят на стоянке закрытого торгового центра заброшенные автомобили и решают устроить настоящие гонки со ставками.