Какой украинский фильм посмотреть вечером?
"Я и Феликс" – украинский драматический фильм от режиссера Ирины Цилык, который вышел в 2022 году. Лента создана на основе автобиографического романа Артема Чеха "Кто ты такой?".
Мальчик по имени Тимофей переживает сложный период в жизни. Неожиданно главный герой встречает мудрого и загадочного мужчину, которого зовут Феликс и который имеет непростое прошлое. Он – бывший военный времен войны в Афганистане. После знакомства с Тимофеем Феликс становится частью его семьи.
Новые знакомые переживают немало испытаний и приключений вместе. Это история о дружбе, которая показывает, как даже один случайный знакомый может изменить жизнь человека и научить его важным вещам.
"Я и Феликс": смотрите онлайн трейлер фильма
Актерский состав фильма
- Андрей Чередник – Тимофей (ребенок)
- Владислав Балюк – Тимофей (подросток)
- Юрий Издрык – Феликс Петрович
- Анастасия Карпенко – мама Ольга
- Галина Веретельник-Стефанова – бабушка Лидия
- Андрей Исаенко – отец Алексей
Также в фильме снялись Александра Семенко (Тома), Андрей Максимов (друг Костя) и Владимир Гладкий (взрослый Тимофей).
Какой новый украинский фильм посмотреть?
9 апреля в прокат вышел фильм "На драйве". Это украинский приключенческий экшн об автогонках, в котором главные роли сыграли молодые актеры, в частности Иван Довженко и Эдуард Поляков.
В ленте рассказывается о компании друзей из Харькова, которые находят на стоянке закрытого торгового центра заброшенные автомобили и решают устроить настоящие гонки со ставками.