В сети все чаще появляются обсуждения и предположения о возможном продолжении. В материале 24 Канала рассказываем, есть ли официальная информация о втором сезоне сериала.

Будет ли 2-ой сезон украинского сериала "Подмена"?

Официально пока никто не подтверждал работу над вторым сезоном украинского сериала "Подмена" и его возможный выход. В то же время в сети, в частности под публикациями о премьере сериала на YouTube 1 июня, зрители активно выражают надежду на продолжение. В комментариях пользователи предполагают, что второй сезон вполне возможен.



Украинцы о 2-м сезоне сериала "Подмена"

Почему все ждут 2-й сезон сериала "Подмена": что показали в финале?

Зрители ожидают продолжения, ведь финал истории оставил немало открытых вопросов. Казалось бы, Екатерина Стоянова и Владо Бойчев наконец осознали свои чувства, а Ирина Бойчева и Павел Тимошенко выглядят гармоничной парой – фактически сестры поменялись возлюбленными.

В то же время остается непонятной дальнейшая роль Рады Замфировой. В конце финального эпизода показано, как она приезжает в Украину и заселяется в отель. Вероятно, ее возвращение связано с желанием отомстить Екатерине за Владо Бойчева.

"Подмена": анонс сериала

Также открытым остается вопрос судьбы девочки Сони: с кем она будет жить в дальнейшем и как сложатся ее отношения с биологической матерью и женщиной, которая выдавала себя за нее. Именно поэтому зрители заинтересованы в продолжении сериала – чтобы получить ответы на все сюжетные линии и увидеть логическое завершение истории.

Сейчас сериал доступен для просмотра на платформе Киевстар ТВ.