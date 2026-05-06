"Я і Фелікс" – український драматичний фільм від режисерки Ірини Цілик, який вийшов у 2022 році. Стрічка створена на основі автобіографічного роману Артема Чеха "Хто ти такий?".

Хлопчик на ім'я Тимофій переживає складний період у житті. Неочікувано головний герой зустрічає мудрого та загадкового чоловіка, якого звати Фелікс і який має непросте минуле. Він – колишній військовий часів війни в Афганістані. Після знайомства з Тимофієм Фелікс стає частиною його родини.

Нові знайомі переживають чимало випробувань та пригод разом. Це історія про дружбу, яка показує, як навіть один випадковий знайомий може змінити життя людини та навчити її важливих речей.

"Я і Фелікс": дивіться онлайн трейлер фільму

Акторський склад фільму

Андрій Чередник – Тимофій (дитина)

– Тимофій (дитина) Владислав Балюк – Тимофій (підліток)

– Тимофій (підліток) Юрій Іздрик – Фелікс Петрович

– Фелікс Петрович Анастасія Карпенко – мама Ольга

– мама Ольга Галина Веретельник-Стефанова – бабуся Лідія

– бабуся Лідія Андрій Ісаєнко – батько Олексій

Також у фільмі знялись Олександра Семенко (Тома), Андрій Максимов (друг Костя) та Володимир Гладкий (дорослий Тимофій).

Який новий український фільм подивитися?

9 квітня у прокат вийшов фільм "На драйві". Це український пригодницький екшн про автоперегони, в якому головні ролі зіграли молоді актори, зокрема Іван Довженко та Едуард Поляков.

У стрічці розповідається про компанію друзів з Харкова, які знаходять на стоянці зачиненого торгівельного центру покинуті автомобілі й вирішують влаштувати справжні перегони зі ставками.