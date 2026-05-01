Одразу після прем'єри стрічка "На драйві" стала доволі популярною серед глядачів, а її рейтинг на IMDb складає 7.6/10. Більше про новий український фільм читайте у матеріалі 24 Каналу.

Про що фільм "На драйві"?

Сюжет фільму розгортається навколо компанії друзів з Харкова. Після випускного на стоянці торгівельного центру, який зачинили через війну, вони знаходять покинуті авто.

Друзі вирішують влаштувати у зачиненому ТРЦ справжні перегони зі ставками. Таким чином підлітки намагаються втекти від реальності, проте незабаром їхня витівка переростає у небезпечну гру. Зароблені кошти компанія планувала передати на відновлення чебуречної, яку зруйнували росіяни, але все йде не за планом.

Зазначимо, що цікавий огляд на український екшн вийшов на ютуб-каналі "КіноПил". Оглядачі висловили власну думку про фільм, виділивши позитивні та негативні моменти.

Круто, що у нас нарешті знімають кіно про тінейджерів. Харків – такий прекрасний і дуже вайбовий. Він ідеально підходить під індустріальний стрітрейсинг. Плюс за тему війни. Нам показали, як підлітки живуть у цій реальності. Також тема переселенців з Криму та Донецька, що теж важливо,

– сказали вони.

Знімальна група "На драйві" потрапила під обстріл

В інтерв'ю BLIK.UA виконавець однієї з головних ролей Іван Довженко розповів, що знімальна група фільму потрапила під сильний обстріл у Харкові. Зйомки у місті тривали 10 днів.

Саме останній знімальний день був найтяжчий. У Харкові дуже небезпечно. Зазвичай спочатку щось влучає, а потім уже дають тривогу. Усе дуже швидко відбувається. Прямо по знімальній групі полетів КАБ. Не сильно, але був поранений фокус-пуллер (асистент оператор – 24 Канал). Усі вціліли, бо, на щастя, ми якраз знімали в метро,

– зазначив актор.

Окрім Івана Довженка, головні ролі у стрічці зіграли: Едуард Поляков, Іоланта Богдюн, Богдан Морошан, Марія Самініна, Софія Баюн, Богдан Чуловський та Тетяна Остапенко.

Іван Довженко та Едуард Поляков у фільмі "На драйві" / Кадр з фільму

