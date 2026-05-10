У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів про стосунки матерів і дітей. Часто непрості, інколи болісні, але водночас сповнені любові. Ці історії точно змусять цінувати свою маму ще більше.
Радимо Фінал 2-го сезону "Парочки слідчих" спричинив фурор у мережі: чим закінчився серіал
Які фільми варто дивитись у День матері?
Історії про мам знімають споконвіку, і вони ніколи не втрачають своєї популярності. Адже стосунки матерів і дітей – це вічна тема, яка завжди залишається актуальною та невичерпною для обговорення. Її осмислюють у різних жанрах, як в Україні, так і за кордоном, показуючи найрізноманітніші грані цих взаємин.
У нашому матеріалі ми зібрали добірку різножанрових українських і міжнародних стрічок, які розкривають тему стосунків матерів і дітей.
- "Ну мам!"
- "Кімната"
- "Мова ніжності"
- "Ерін Брокович"
- "День "так""
- "Дівчата Гілмор"
- "Матері та доньки"
- "Нестерпні леді"
- "Мої думки тихі"
Для когось ці фільми стануть нагодою ще раз подякувати мамі за дар життя, комусь нагадають, що варто зателефонувати найдорожчій людині, а когось, можливо, спонукають владнати давній конфлікт. Тож обирайте стрічку для перегляду й не забудьте сказати своїм мамам, як сильно ви їх любите.
Що цікаво знати про День матері в Україні?
В Україні День матері традиційно відзначають навесні. У 2026 році він припадає на 10 травня. Як зазначається на сайті "Онлайн-календар", у 1999 році цей день було офіційно встановлено указом Президента України.
Це символічно, адже травень вважається місяцем Пресвятої Діви Марії, до якої віряни звертаються з молитвами та проханнями про опіку. У цей день заведено готувати подарунки й говорити теплі слова найдорожчим – матерям, дякувати їм і проводити час разом за родинним столом.
Тож якщо ви давно не казали своїм найріднішим, як сильно їх любите, саме час це зробити.