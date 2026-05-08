У матеріалі 24 Каналу розповідається, чим завершився серіал, чи буде третій сезон і що пишуть українці про фінальний епізод.

Чим закінчився 2-й сезон "Парочки слідчих"?

Фінал другого сезону нарешті розставив усе по своїх місцях. Команда детективів, як зазвичай, вирушила на чергове розслідування, яке на перший погляд не обіцяло нічого несподіваного. Однак саме ця справа стала ключовою, адже розкрила справжні мотиви персонажів і пояснила, чому до колективу приєдналася Оксана Левчук.

З'ясувалося, що все її життя було підпорядковане бажанню помсти Софії за поразку в академії. Однак це почуття поступово переросло у значно глибший і небезпечніший конфлікт. Через низку помилок Оксана зрештою сама опинилася на лаві підсудних: у фіналі вона стає злочинницею, яка отримує довічне ув'язнення за вбивства кількох людей і завдання шкоди Софії.

Водночас фінал запам'ятався глядачам і емоційною лінією між Пашею та Софією. Паша стає значно м'якшим і відкрито демонструє свою підтримку, завжди з'являючись поруч у складні моменти. У фінальній сцені звучить діалог:

– Чому, коли мені важко, ти завжди поруч?

– Бо хтось має бути поруч.

Попри це, глядачі знову не побачили довгоочікуваного поцілунку, однак очевидно, що між героями поступово формується глибший емоційний зв'язок.

Чи буде 3-й сезон "Парочки слідчих"?

Щодо третього сезону, офіційного підтвердження його виробництва наразі немає. Водночас фанати активно сподіваються на продовження, вважаючи, що історія ще не завершена.

Глядачам хочеться побачити розвиток стосунків Софії та Паші, Дані та Стелли, а також дізнатися, чи знайде своє кохання Андрій. У мережі дедалі частіше з'являються припущення, що третій сезон все ж може вийти.

Що пишуть українці про фінал 2-го сезону "Парочки слідчих"?

На інстаграм-сторінці serialy1plus1 уже можна побачити чимало відгуків, які українці пишуть у коментарях. Ось, які коментарі зараз під публікацією:

"Будь ласка, знімайте 3 сезон!"

"На прикладі Софії і Паші нам показали дорослу любов: виважену, без поспіху, без гучних слів, а в тихих і ствердних діях, в поглядах, які говорять самі за себе. Ось, що по-справжньому важливо. Костянтин Октябрський в кожній своїй ролі – неповторний"

"Мені терміново потрібен 3 сезон"

"Очікування були іншими. Хочемо щоб в 3 сезоні більше розкрили пари: Паша-Софія, Даня-Стелла та інші."

"Наче, ще не все сказано. Наче, попереду має бути продовження. Ми ще не готові прощатися з героями, які стали такими близькими. Не готові відпускати атмосферу, яка змушувала чекати кожну нову серію з нетерпінням. Нам потрібен 3 сезон."

Наразі усі 16 епізодів можна подивитись на платформі Київстар ТБ.