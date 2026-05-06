Тому щоб мати змогу повпливати та заохотити глядачів до перегляду якісного кіноконтенту на офіційних ресурсах, 24 Канал рекомендує добірку нових українських серіалів, які уже можна подивитись абсолютно безплатно онлайн на платформі YouTube.

"Скарби"

Кількість серій: 16

Рейтинг IMDb: 7,3

Віра виходить з тюрми і повертається до рідного міста, щоб знайти своє місце під сонцем. Паралельно з нею до того ж самого містечка приїздить капітан поліції Богдан, який має розібратись з власною історією. За сюжетом, їхні дороги перетинаються, однак герої ще не усвідомлюють, що їх поєднують сімейні таємниці, а скарби часів Другої світової війни можуть неабияк вплинути на їхні долі.

"Дрібне пташеня"

Кількість серій: 4

Рейтинг IMDb: 7,2

Аліса має успішну кар'єру, життя дає багато перспектив, однак повномасштабна війна все руйнує. Хлопець, якого вона кохає, освідчується іншій, тому вона приймає рішення поїхати у місто Радісне.

Замість того щоб отримати спокій, Аліса стає "заручницею" давніх спогадів, родинних таємниць і людей, яких вона колись не помічала.

"Белла Віта"

Кількість серій: 4

Рейтинг IMDb: 5,9

Віта Бондарчук – дизайнерка весільних суконь, яка відкрила власний весільний салон Bella Vita, проте задля цього жінка ризикнула родинним будинком. Вона пошила сукню для нареченої місцевого бізнесмена Владислава Сікорського.

Коли весілля Сікорського зривається, він просить Віту зіграти його наречену, щоб підписати вигідну угоду. Домовленість, яка мала тривати лише кілька годин, затягується.

"Просто Надія"

Кількість серій: 40

Кількість сезонів: 2

Рейтинг IMDb: 8,0

Другий сезон історії вийшов відносно нещодавно. Це продовження історії жінки, яка стала переселенкою з Харкова й почала нове життя у Звягелі.

У першому сезоні Надія відбудовувала своє життя після зради чоловіка, а в другому – стикається з новими випробуваннями: складними стосунками з близькими, проблемами в бізнесі та інтригами, що виникають довкола неї.

Який український серіал незабаром вийде на YouTube?

На інстаграм-сторінці stbserial повідомили, що серіал "Підміна", який підкорив серця українців, 1 червня 2026 року стане доступним для перегляду на YouTube.

"Підміна" – це мелодраматична історія про двох сестер-близнючок, які зовні абсолютно ідентичні, але мають зовсім різні характери та життєві цінності. Цікаво, що Антоніна Хижняк зіграла одразу двох сестер.