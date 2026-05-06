Поэтому чтобы иметь возможность повлиять и поощрить зрителей к просмотру качественного киноконтента на официальных ресурсах, 24 Канал рекомендует подборку новых украинских сериалов, которые уже можно посмотреть абсолютно бесплатно онлайн на платформе YouTube.

"Сокровища"

Количество серий: 16

Рейтинг IMDb: 7,3

Вера выходит из тюрьмы и возвращается в родной город, чтобы найти свое место под солнцем. Параллельно с ней в тот же самый городок приезжает капитан полиции Богдан, который должен разобраться с собственной историей. По сюжету, их дороги пересекаются, однако герои еще не осознают, что их объединяют семейные тайны, а сокровища времен Второй мировой войны могут изрядно повлиять на их судьбы.

"Мелкий птенец"

Количество серий: 4

Рейтинг IMDb: 7,2

Алиса имеет успешную карьеру, жизнь дает много перспектив, однако полномасштабная война все разрушает. Парень, которого она любит, делает предложение другой, поэтому она принимает решение поехать в город Радостное.

Вместо того чтобы получить покой, Алиса становится "заложницей" давних воспоминаний, семейных тайн и людей, которых она когда-то не замечала.

"Белла Вита"

Количество серий: 4

Рейтинг IMDb: 5,9

Вита Бондарчук – дизайнер свадебных платьев, которая открыла собственный свадебный салон Bella Vita, однако для этого женщина рискнула семейным домом. Она сшила платье для невесты местного бизнесмена Владислава Сикорского.

Когда свадьба Сикорского срывается, он просит Виту сыграть его невесту, чтобы подписать выгодную сделку. Договоренность, которая должна была длиться всего несколько часов, затягивается.

"Просто Надежда"

Количество серий: 40

Количество сезонов: 2

Рейтинг IMDb: 8,0

Второй сезон истории вышел относительно недавно. Это продолжение истории женщины, которая стала переселенкой из Харькова и начала новую жизнь в Звягеле.

В первом сезоне Надежда отстраивала свою жизнь после измены мужа, а во втором – сталкивается с новыми испытаниями: сложными отношениями с близкими, проблемами в бизнесе и интригами, возникающих вокруг нее.

Какой украинский сериал вскоре выйдет на YouTube?

На инстаграм-странице stbserial сообщили, что сериал "Подмена", который покорил сердца украинцев, 1 июня 2026 года станет доступным для просмотра на YouTube.

"Подмена" – это мелодраматическая история о двух сестрах-близняшках, которые внешне абсолютно идентичны, но имеют совершенно разные характеры и жизненные ценности. Интересно, что Антонина Хижняк сыграла сразу двух сестер.