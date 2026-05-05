Если вы до сих пор не знаете, какие премьеры состоятся уже в этом месяце, то 24 Канал подробно расскажет обо всех новинках.

"Супер Драйвер"

Дата премьеры: 14 мая

Рейтинг IMDb: 6,3

Кинодистрибьютор Green Light Films сообщил 24 Каналу, что эта лента рассказывает о безумном дорожном приключении и первой любви от режиссера культовых комедий "Тупой и еще тупее" и "Все без ума от Мэри" Бобби Фаррелли.

По сюжету, старшеклассник Джереми находится в отношениях на расстоянии со своей девушкой Самантой, которая только что поступила в колледж в другом городе. Разлука дается парню все труднее, а сомнения только усиливаются после того, как Саманта звонит ему навеселе во время вечеринки и заставляет задуматься, действительно ли между ними все в порядке.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году.

"Мортал Комбат II"

Дата премьеры: 7 мая

Это продолжение культовой истории с Джонни Кейджем в строю. Он попадет в турнир "Смертельной битвы", который должен решить судьбу всего человечества.

"Овцы-детективы"

Дата премьеры: 7 мая

Фильм сняли на основе романа "Три полные сумки", который написала Леони Свонн еще в 2005 году. Сюжет рассказывает о пастухе Джордже, который каждый вечер читает своим овцам детективные романы. Он считает, что животные точно не понимают этих историй.

Но однажды на ферме кое-что происходит и овцы осознают, что они должны стать детективами.

"Мандалорец и Грогу"

Дата премьеры: 21 мая

Напомним, что это продолжение сериала "Мандалорец". События этого фильма будут происходить уже после падения Галактической империи. Новая Республика привлекает Дина Джарина и Грогу для спасения Ротты Гатта. Их ждет новая и рискованная миссия, которая будет бросать новые вызовы.

Какие еще премьеры запланированы на май?

"Уставшие" (дата премьеры – 7 мая);

"Ограбление: План "Лондон"" (дата премьеры – 14 мая);

"Пассажир" (дата премьеры – 21 мая);

"Крещатик 48/2" (дата премьеры – 28 мая).

Повторный прокат фильмов в мае

Зрители смогут посмотреть на больших экранах кино культовые фильмы и мультфильмы, которые ранее были очень популярными.

Например, "Сумерки. Сага. Новая Луна" – прокат с 28 мая, а мультик о зеленом великане "Шрека" будет доступен к просмотру за считанные дни – с 14 мая. Также обратите внимание на повторный прокат "Топ Ган: Меверик" также с 14 мая.