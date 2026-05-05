Если вы до сих пор не знаете, какие премьеры состоятся уже в этом месяце, то 24 Канал подробно расскажет обо всех новинках.
Обратите внимание Украинские сериалы, которые можно смотреть всей семьей
"Супер Драйвер"
Дата премьеры: 14 мая
Рейтинг IMDb: 6,3
Кинодистрибьютор Green Light Films сообщил 24 Каналу, что эта лента рассказывает о безумном дорожном приключении и первой любви от режиссера культовых комедий "Тупой и еще тупее" и "Все без ума от Мэри" Бобби Фаррелли.
По сюжету, старшеклассник Джереми находится в отношениях на расстоянии со своей девушкой Самантой, которая только что поступила в колледж в другом городе. Разлука дается парню все труднее, а сомнения только усиливаются после того, как Саманта звонит ему навеселе во время вечеринки и заставляет задуматься, действительно ли между ними все в порядке.
Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году.
"Супер Драйвер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мортал Комбат II"
Дата премьеры: 7 мая
Это продолжение культовой истории с Джонни Кейджем в строю. Он попадет в турнир "Смертельной битвы", который должен решить судьбу всего человечества.
"Мортал Комбат II": смотрите онлайн трейлер фильма
"Овцы-детективы"
Дата премьеры: 7 мая
Фильм сняли на основе романа "Три полные сумки", который написала Леони Свонн еще в 2005 году. Сюжет рассказывает о пастухе Джордже, который каждый вечер читает своим овцам детективные романы. Он считает, что животные точно не понимают этих историй.
Но однажды на ферме кое-что происходит и овцы осознают, что они должны стать детективами.
"Овцы-детективы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мандалорец и Грогу"
Дата премьеры: 21 мая
Напомним, что это продолжение сериала "Мандалорец". События этого фильма будут происходить уже после падения Галактической империи. Новая Республика привлекает Дина Джарина и Грогу для спасения Ротты Гатта. Их ждет новая и рискованная миссия, которая будет бросать новые вызовы.
"Мандалорец и Грогу": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще премьеры запланированы на май?
- "Уставшие" (дата премьеры – 7 мая);
- "Ограбление: План "Лондон"" (дата премьеры – 14 мая);
- "Пассажир" (дата премьеры – 21 мая);
- "Крещатик 48/2" (дата премьеры – 28 мая).
Повторный прокат фильмов в мае
Зрители смогут посмотреть на больших экранах кино культовые фильмы и мультфильмы, которые ранее были очень популярными.
Например, "Сумерки. Сага. Новая Луна" – прокат с 28 мая, а мультик о зеленом великане "Шрека" будет доступен к просмотру за считанные дни – с 14 мая. Также обратите внимание на повторный прокат "Топ Ган: Меверик" также с 14 мая.