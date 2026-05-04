Однако в таких ситуациях часто возникает вопрос, а что посмотреть, чтобы тот фильм или сериал понравился всем. Чтобы помочь решить этот вопрос, 24 Канал подготовил подборку из одних из лучших украинских сериалов для семейного просмотра.

"Джованни", 2019

Рейтинг IMDb: –

Количество серий: 30

Это украинский комедийный сериал (ситком), который рассказывает о неудачнике, по имени Сергей. В центре сюжета оказывается любовный треугольник. Бывшая жена главного героя – Светлана "Джованни", врывается в жизнь экса и его новой пассии Ани.

Интересно, что прозвище "Джованни" для Светланы дали не просто так. Это произошло из-за ее вспыльчивого характера.

"Поймать Кайдаша", 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Количество серий: 12

События сериала развиваются в пределах 2005 – 2014 годов. Семейство Кайдашей – это прототип семьи из повести Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Создатели осовременили эту историю, однако имена героев решали не менять: супруги Омелька и Маруси, их сыновья Карп и Лаврин, а также невестки Мотря и Мелашка.

На протяжении всего сериала в семье никак не может воцариться мир, ведь они постоянно ссорятся, оскорбляют друг друга и совсем не поддерживают. Каждый "тянет одеяло" на себя.

Заметим, что Наталка Ворожбит – украинский режиссер, заверила, что продолжения этой истории не будет. По ее словам, все завершилось так, как должно было быть.

"И будут люди", 2020

Рейтинг IMDb: 8,6

Количество серий: 12

События развиваются в 1910-1930-х годах. От так, зритель попадает в различные исторические события – Первая мировая война, революция, советщина на украинских землях и крестьянские восстания.

В центре событий несколько героев, чьи жизни меняются с каждым упомянутым событием. Большинство из них имеет одну задачу – выжить.

Какой новый украинский сериал можно посмотреть на YouTube?

Речь идет о ленте "Мелкий птенец". Она состоит из четырех серий и уже доступна к просмотру.

В центре истории девушка Алиса, чья жизнь меняется в результате войны и любви. Ее избранник неожиданно признается другой, поэтому, чтобы спасти себя, главная героиня едет в родной городок Радостное. И место, которое должно было стать покоем, превращается в историю, где много тайн и, возможно, даже опасности.