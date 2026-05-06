24 Канал расскажет, какие новые сериалы на Netflix можно посмотреть за ночь. Они популярны среди украинцев сейчас.

Не пропустите Украинский триллер с Владимиром Дантесом теперь можно смотреть на Netflix

Какие новые сериалы на Netflix можно посмотреть за ночь?

"Замуж за убийцу?"

Количество серий: 3

В сериале, основанном на реальных событиях, рассказывается о судебно-медицинском эксперте докторе Кэролайн Мюрхед, которая узнала, что ее жених убил другого мужчину всего за несколько лет до встречи с ней.

Александр Маккеллар даже показал жене, где закопал тело. Теперь главная героиня должна сделать сложный выбор: и дальше мечтать о счастливой супружеской жизни или сдать мужа властям.

"Замуж за убийцу?": смотрите онлайн трейлер сериала

"Неизбранные"

Количество серий: 6

Сюжет разворачивается вокруг Рози, которая живет в закрытой христианской общине вместе с мужем Адамом и дочерью. Появление загадочного Сэма, заключенного-беглеца, проливает женщине свет на реальность. Возможно, тайная религиозная община не заботится об интересах главной героини.

"Неизбранные": смотрите онлайн трейлер сериала

"Учитель под прикрытием"

Количество серий: 8

Это история о математическом гении и мелком преступнике Эдди. Мужчина избежал тюремного заключения, работая под прикрытием учителя. Он должен установить личность ребенка крупного преступника.

"Учитель под прикрытием": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?

В тройку самых популярных сериалов среди украинцев вошли такие: "Учитель под прикрытием", "Гнев" і "Неизбранные", говорится на сайте Tudum. Также в списке: