24 Канал расскажет, какие новые сериалы на Netflix можно посмотреть за ночь. Они популярны среди украинцев сейчас.
Какие новые сериалы на Netflix можно посмотреть за ночь?
"Замуж за убийцу?"
- Количество серий: 3
В сериале, основанном на реальных событиях, рассказывается о судебно-медицинском эксперте докторе Кэролайн Мюрхед, которая узнала, что ее жених убил другого мужчину всего за несколько лет до встречи с ней.
Александр Маккеллар даже показал жене, где закопал тело. Теперь главная героиня должна сделать сложный выбор: и дальше мечтать о счастливой супружеской жизни или сдать мужа властям.
"Неизбранные"
- Количество серий: 6
Сюжет разворачивается вокруг Рози, которая живет в закрытой христианской общине вместе с мужем Адамом и дочерью. Появление загадочного Сэма, заключенного-беглеца, проливает женщине свет на реальность. Возможно, тайная религиозная община не заботится об интересах главной героини.
"Учитель под прикрытием"
- Количество серий: 8
Это история о математическом гении и мелком преступнике Эдди. Мужчина избежал тюремного заключения, работая под прикрытием учителя. Он должен установить личность ребенка крупного преступника.
Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?
В тройку самых популярных сериалов среди украинцев вошли такие: "Учитель под прикрытием", "Гнев" і "Неизбранные", говорится на сайте Tudum. Также в списке:
"Плеймейкерка" (2 сезон)
"Замуж за убийцу?"
"Закон Лидии Поэт" (3 сезон)
"Очень странные дела: Истории из 85-го"
"Тихая Нава"
"Грызня" (2 сезон)
"Плеймейкерка" (1 сезон)