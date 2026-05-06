Які нові серіали на Netflix можна подивитися за ніч. Вони популярні серед українців зараз.
Які нові серіали на Netflix можна подивитися за ніч?
"Чи виходити заміж за вбивцю?"
- Кількість серій: 3
У серіалі, заснованому на реальних подіях, розповідається про судово-медичну експертку докторку Керолайн Мюрхед, яка дізналась, що її наречений вбив іншого чоловіка лише за кілька років до зустрічі з нею.
Олександр Маккеллар навіть показав дружині, де закопав тіло. Тепер головна героїня повинна зробити складний вибір: й далі мріяти про щасливе подружнє життя або здати чоловіка владі.
"Необрані"
- Кількість серій: 6
Сюжет розгортається навколо Розі, яка живе у закритій християнській громаді разом з чоловіком Адамом та донькою. Поява загадкового Сема, ув'язненого-втікача, проливає жінці світло на реальність. Можливо, таємна релігійна громада не дбає про інтереси головної героїні.
"Учитель під прикриттям"
- Кількість серій: 8
Це історія про математичного генія та дрібного злочинця Едді. Чоловік уникнув тюремного ув'язнення, працюючи під прикриттям учителя. Він повинен встановити особу дитини великого злочинця.
Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?
У трійку найпопулярніших серіалів серед українців увійшли такі: "Учитель під прикриттям", "Гнів" і "Необрані", йдеться на сайті Tudum. Також у списку:
"Плеймейкерка" (2 сезон)
"Чи виходити заміж за вбивцю?"
"Закон Лідії Поет" (3 сезон)
"Дивні дива: Оповідки з 85-го"
"Тиха Нава"
"Сварка" (2 сезон)
"Плеймейкерка" (1 сезон)