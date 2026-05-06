Головні ролі у цьому фільмі зіграли Олена Лавренюк та Володимир Дантес. Про прем'єру повідомили на інстаграм-сторінці Netflix Ukraine.

Ще один український фільм можна подивитись на Netflix: що відомо?

У кінотеатрах України фільм "Всі відтінки спокуси" вийшов 12 лютого 2026 року. А тепер стрічку можна переглянути онлайн на стримінговій платформі Netflix.

На цю новину вже відреагували головні актори фільму. Зокрема, Володимир Дантес у коментарях написав "Мама, я на Netflix".

У головних ролях також знялися Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна та Даніель Салем. Над фільмом працювала режисерка Ірина Громозда, відома за серіалами "Схованки" та "Кава з кардамоном".

Про що сюжет фільму?

Події фільму розгортаються у Лемберзі наприкінці ХІХ століття. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається до родинного маєтку разом із чоловіком та слугами. Та за зачиненими дверима будинку кожен має власний намір: хтось прагне її статків, хтось – її ролі, а хтось бачить єдиний вихід у її зникненні.

"Всі відтінки спокуси": дивіться онлайн тизер фільму

Оселя, де колись народилося світло завдяки винаходу її батька, тепер огорнута тінями інтриг і прихованих загроз. Коли почуття перетворюються на інструмент маніпуляції, постає питання – хто зуміє витримати цю небезпечну гру до кінця? Всі хочуть відчути її, спокусити її, володіти нею, але хто хоче її насправді?