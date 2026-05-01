24 Канал підготував добірку зі "свіжих" детективів, які допоможуть розбавити вихідні.

"Тиха Нава", 2026

Рейтинг IMDb: 7,4

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Український детективний серіал вийшов на стримінговій платформі 1 квітня. У головних ролях: Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Вероніка Мішаєва, Лариса Руснак та інші.

Усе почалось із того, що Адам та Інна приїхали до Тихої Нави на відпочинок. Молода пара посварилась й дівчина вирушила на пошуки коханого. Та вона не знала, що опиниться у страшній ситуації – стане жертвою зґвалтування. Місцева поліція не хоче братись за розслідування, а головним підозрюваним раптом стає сам Адам. Щоб відновити справедливість, чоловік починає самостійно розслідувати злочин.

"Гаррі Голе", 2026

Рейтинг IMDb: 7,7

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 9

Прем'єра норвезько-американського кримінально-детективного серіалу відбулась 26 березня цього року. У головних ролях: Тобіас Зантельман, Джоел Кіннаман, Пія Тьєлта, Андерс Баасмо, Каре Конраді, Пітер Стормар.

Гаррі Голе – дуже талановитий детектив, який зневірився у житті. Він працює у поліції й займається полюванням на серійного вбивцю. Цей маніяк уже не вперше заявляє про себе в Осло, а його слід – відсутність одного пальця у жертви. Попри те, що у загиблих нібито немає нічого спільного, Гаррі переконаний – зв'язок є. У ході розслідування детективу доводиться зустрітись з давнім суперником – Томом Воалером.

"Його та її", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

На Netflix прем'єра серіалу відбулась ще взимку – 8 січня. У головних ролях: Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Суніта Мані, Пабло Шрайбер, Крістал Фокс, Марін Айрленд, Ребекка Ріттенгаус, Майк Пневскі, Кріс Бауер.

Анна у минулому була телеведучою та журналісткою. Та у її житті стались події, які травмували й змусили усамітнись. Одного разу у її містечку стається вбивство. Через це Анна повертається додому, щоб з'ясувати, що сталось. Джек Гарпер – детектив. Він починає підозрювати колишню журналістку у вбивстві.

