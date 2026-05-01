24 Канал подготовил подборку из "свежих" детективов, которые помогут разбавить выходные.

"Тихая Нава", 2026

Рейтинг IMDb: 7,4

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Украинский детективный сериал вышел на стриминговой платформе 1 апреля. В главных ролях: Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Вероника Мишаева, Лариса Руснак и другие.

Все началось с того, что Адам и Инна приехали в Тихую Наву на отдых. Молодая пара поссорилась и девушка отправилась на поиски любимого. Но она не знала, что окажется в страшной ситуации – станет жертвой изнасилования. Местная полиция не хочет браться за расследование, а главным подозреваемым вдруг становится сам Адам. Чтобы восстановить справедливость, мужчина начинает самостоятельно расследовать преступление.

"Гарри Голе", 2026

Рейтинг IMDb: 7,7

Количество сезонов: 1

Количество серий: 9

Премьера норвежско-американского криминально-детективного сериала состоялась 26 марта этого года. В главных ролях: Тобиас Зантельман, Джоэл Киннаман, Пия Тьелта, Андерс Баасмо, Каре Конради, Питер Стормар.

Гарри Голе – очень талантливый детектив, который отчаялся в жизни. Он работает в полиции и занимается охотой на серийного убийцу. Этот маньяк уже не впервые заявляет о себе в Осло, а его след – отсутствие одного пальца у жертвы. Несмотря на то, что у погибших якобы нет ничего общего, Гарри убежден – связь есть. В ходе расследования детективу приходится встретиться с давним соперником – Томом Воалером.

"Его и ее", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Количество сезонов: 1

Количество серий: 6

На Netflix премьера сериала состоялась еще зимой – 8 января. В главных ролях: Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Сунита Мани, Пабло Шрайбер, Кристал Фокс, Марин Айрленд, Ребекка Риттенхаус, Майк Пневски, Крис Бауэр.

Анна в прошлом была телеведущей и журналисткой. Но в ее жизни произошли события, которые травмировали и заставили уединиться. Однажды в ее городке происходит убийство. Поэтому Анна возвращается домой, чтобы выяснить, что произошло. Джек Харпер – детектив. Он начинает подозревать бывшую журналистку в убийстве.

