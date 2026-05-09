Сова зіграв головну роль у драмі "Втомлені", яка вийшла у прокат 7 травня. В інтерв'ю 24 Каналу військовий розповів, як війна змінила його життя.

Дмитро Сова зізнався, що зараз не відчуває сильної втоми, адже адаптувався до цивільного життя. Хоч актор служить у Першому центрі рекрутингу в Києві, додому приходить лише, щоб переночувати.

Але найбільше я й досі відчуваю недосконалість системи. І недосконалість людей теж. Бо армія – це такий самий зріз суспільства: є відповідальні люди, є менш відповідальні. Найбільше виснажує байдужість. І я зараз кажу не про когось конкретно, а про систему загалом,

– зазначив він.

Військовий вважає, що є питання, які потрібно вирішувати зараз, а не відкладати на потім. Проте додав, ніхто цим не займається й навіть часто не пропонує варіанти розв'язання проблеми.

Мені здається, саме про це і наш фільм "Втомлені" – це нагадування, що війна триває, і ніхто поки не може спрогнозувати, до яких наслідків вона приведе,

– поділився Сова.

Дмитро Сова у фільмі "Втомлені" / Кадр з фільму

За словами Дмитра, одна з проблем – ПТРС (посттравматичний стресовий розлад) у військових. Актор зазначив, що наразі тема повільно вивчається, а кожен проживає цей стан по-різному.

До кожного потрібен окремий підхід, а це довгий і складний процес. Але чомусь про це говорять недостатньо,

– додав військовий.

Також Сову турбує те, що багато людей роками залишаються не на своїх посадах. Хоча зізнався, що йому пощастило з командирами й побратимами.

І з людьми, яких можна назвати токсичними чи байдужими, я стикаюся рідко. Можливо, мені просто щастить. Для мене такі люди – радше нагадування про те, в який бік я точно не хочу рухатися,

– розповів Дмитро.

Актор наголосив, що навіть якщо війна закінчиться через рік – два, попереду в українців багато роботи "не лише з відновлення країни, а й із відновлення самих себе".

Мені здається, нам усім доведеться відроджуватися заново. Як феніксу, який має постати з попелу. І це дуже складний шлях,

– припустив Сова.

Про що фільм "Втомлені", де зіграв Дмитро Сова?

У фільмі розповідається про ветеранів Любу та Андрія. Вони намагаються справитися з травмами війни через підтримку одне одного, але зіштовхуються з серйозним випробуванням: байдужістю оточення та власними страхами. Проте шанс на зцілення й нове життя все одно є.

Режисером "Втомлених" став Юрій Дунай, а партнеркою Дмитра Сови у стрічці є Валерія Ходос. До акторського складу також долучилися Ірма Вітовська, Олег Симороз, Дар'я Легейда та інші.