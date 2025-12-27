Ймовірно, попереду на нього чекає ще чимало видатних ролей. Однак Тімоті Шаламе вже має чим пишатися. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про ролі, які зробили його популярним.

Які ролі зробили Тімоті Шаламе популярним?

Однією з найвидатніших ролей Тімоті Шаламе є образ Еліо у фільмі "Назви мене своїм ім'ям". Саме з цієї стрічки розпочалися його популярність і зіркова кар'єра. Ця роль принесла акторові номінацію на Оскар – він став одним із наймолодших номінантів в історії премії. Крім того, Шаламе отримав номінації на BAFTA, "Золотий глобус" та низку інших престижних кінопремій.

Ще одна роль, яка показала Тімоті Шаламе з іншого боку, – фільм "Вонка" (2023). У стрічці він зіграв Віллі Вонку й закохав у себе глядачів харизмою, легкістю та казковою атмосферою.

Втім, чи не найпопулярнішою роллю Тімоті Шаламе став Пол Атрейдес у фільмах "Дюна" (2021–2024). Саме ця робота зробила його зіркою світового масштабу, адже "Дюна" закріпила за ним статус актора, здатного бути обличчям найпотужніших кінофраншиз. Зовсім скоро глядачі очікують на прем'єру наступної частини.

У яких ще фільмах зіграв Тімоті Шаламе?

Тімоті Шаламе також зіграв у таких фільмах:

"Леді Бьорд"

"Красивий хлопчик"

"Король"

"Маленькі жінки"

"Дощовий день у Нью-Йорку"

"Французький вісник"

Тімоті Шаламе має репутацію універсального актора, адже впевнено працює в різних жанрах – від артхаусної драми до масштабних блокбастерів. Саме це й особливо подобається глядачам.