Вероятно, впереди его ждет еще немало выдающихся ролей. Однако Тимоти Шаламе уже есть чем гордиться. В материале 24 Канала рассказываем о ролях, которые сделали его популярным.

Советуем Идеальные выходные гарантировано: сериалы-драмы 2025 года, от которых не сможете оторваться

Какие роли сделали Тимоти Шаламе популярным?

Одной из самых выдающихся ролей Тимоти Шаламе является образ Элио в фильме "Назови меня своим именем". Именно с этой ленты начались его популярность и звездная карьера. Эта роль принесла актеру номинацию на Оскар – он стал одним из самых молодых номинантов в истории премии. Кроме того, Шаламе получил номинации на BAFTA, "Золотой глобус" и ряд других престижных кинопремий.

"Назови меня своим именем": смотрите онлайн трейлер фильма

Еще одна роль, которая показала Тимоти Шаламе с другой стороны, – фильм "Вонка" (2023). В ленте он сыграл Вилли Вонку и влюбил в себя зрителей харизмой, легкостью и сказочной атмосферой.

"Вонка": смотрите онлайн трейлер фильма

Впрочем, едва ли не самой популярной ролью Тимоти Шаламе стал Пол Атрейдес в фильмах "Дюна" (2021–2024). Именно эта работа сделала его звездой мирового масштаба, ведь "Дюна" закрепила за ним статус актера, способного быть лицом мощных кинофраншиз. Совсем скоро зрители ожидают премьеру следующей части.

"Дюна": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите также История "Чарли и шоколадной фабрики": как рождался мир Вилли Вонки в трех фильмах

В каких еще фильмах сыграл Тимоти Шаламе?

Тимоти Шаламе также сыграл в таких фильмах:

"Леди Бёрд"

"Красивый мальчик"

"Король"

"Маленькие женщины"

"Дождливый день в Нью-Йорке"

"Французский вестник"

Тимоти Шаламе имеет репутацию универсального актера, ведь уверенно работает в разных жанрах – от артхаусной драмы до масштабных блокбастеров. Именно это и особенно нравится зрителям.