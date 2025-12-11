24 Канал расскажет обо всех трех фильмах короля шоколада и даст понять, почему каждый из них стоит посмотреть.

"Чарли и шоколадная фабрика" – что известно об экранизациях?

"Вилли Вонка и шоколадная фабрика", 1971

Режиссер: Артур Иббетсон

Рейтинг IMDb: 7,8

Бедный мальчик Чарли Бакет находит один из пяти "золотых билетов", что позволяет попасть на экскурсию на таинственную шоколадную фабрику гениального и чудаковатого Вилли Вонки.

Вместе с другими детьми он проходит сквозь фантастические комнаты фабрики, где каждый ребенок получает урок за свое поведение. В финале именно Чарли проявляет честность и доброту, за что получает неожиданный подарок от Вонки.

Это классический фильм-мюзикл, который отличается удачной попыткой экранизировать рассказ Роальда Дала.

"Вилли Вонка и шоколадная фабрика", 1971 / Кадр из фильма

"Чарли и шоколадная фабрика", 2005

Режиссер: Тим Бертон

Рейтинг IMDb: 6,7

В главной роли мастер перевоплощений – Джонни Депп. Фильм пересказывает ту же историю, но с более темным юмором, эксцентричными образами и дополнительной линией о прошлом Вилли Вонки. Мы узнаем, почему он стал таким странным, какие отношения имел со строгим отцом-стоматологом и как создавал свою фабрику.

Но финал ленты хороший: Вонка принимает ценность семьи, а Чарли получает возможность стать наследником фабрики.

"Чарли и шоколадная фабрика", 2005 / Кадр из фильма

"Вонка", 2023

Режиссер: Пол Кинг

Рейтинг IMDb: 6,9

Легкий музыкальный приквел с Тимоти Шаламе в главной роли. Это история молодого Вилли Вонки, который только мечтает открыть свою шоколадную империю. Приехав в город, он сталкивается с "шоколадным картелем" – группой жадных конкурентов, которые не хотят впускать новичка в бизнес.

Вонка знакомится с Умпа-Лумпой, создает свои первые магические сладости и доказывает, что мечты сбываются, если не бояться.

"Вонка", 2023 / Кадр из фильма

История Вилли Вонки в кино – это путешествие сквозь разные эпохи, стили и творческие подходы. От волшебной сказки 1971 года до эксцентричной визии Тима Бертона и яркого современного мюзикла – каждая лента открывает своего Вонку: то загадочного, то травмированного, то бесконечно мечтательного. Но неизменным остается главное – вера в силу фантазии, доброту и мечту, которая способна изменить жизнь.

