"Чарлі та шоколадна фабрика" – що відомо про екранізації?
"Віллі Вонка і шоколадна фабрика", 1971
Режисер: Артур Іббетсон
Рейтинг IMDb: 7,8
Бідний хлопчик Чарлі Бакет знаходить один із п'яти "золотих квитків", що дозволяє потрапити на екскурсію на таємничу шоколадну фабрику геніального та дивакуватого Віллі Вонки.
Разом з іншими дітьми він проходить крізь фантастичні кімнати фабрики, де кожна дитина отримує урок за свою поведінку. У фіналі саме Чарлі проявляє чесність і доброту, за що отримує несподіваний подарунок від Вонки.
Це класичний фільм-мюзикл, який вирізняється вдалою спробую екранізувати оповідь Роальда Дала.
"Віллі Вонка і шоколадна фабрика", 1971 / Кадр із фільму
"Чарлі та шоколадна фабрика", 2005
Режисер: Тім Бертон
Рейтинг IMDb: 6,7
У головній ролі майстер перевтілень – Джонні Депп. Фільм переповідає ту саму історію, але з темнішим гумором, ексцентричними образами та додатковою лінією про минуле Віллі Вонки. Ми дізнаємося, чому він став таким дивним, які стосунки мав із суворим батьком-стоматологом і як створював свою фабрику.
Та фінал стрічки хороший: Вонка приймає цінність сім'ї, а Чарлі отримує можливість стати спадкоємцем фабрики.
"Чарлі та шоколадна фабрика", 2005 / Кадр із фільму
"Вонка", 2023
Режисер: Пол Кінг
Рейтинг IMDb: 6,9
Легкий музичний приквел із Тімоті Шаламе в головній ролі. Це історія молодого Віллі Вонки, який тільки мріє відкрити свою шоколадну імперію. Приїхавши до міста, він стикається з "шоколадним картелем" – групою жадібних конкурентів, які не хочуть впускати новачка в бізнес.
Вонка знайомиться з Умпа-Лумпою, створює свої перші магічні солодощі та доводить, що мрії здійснюються, якщо не боятись.
"Вонка", 2023 / Кадр із фільму
Історія Віллі Вонки в кіно – це подорож крізь різні епохи, стилі та творчі підходи. Від чарівної казки 1971 року до ексцентричної візії Тіма Бертона та яскравого сучасного мюзиклу – кожна стрічка відкриває свого Вонку: то загадкового, то травмованого, то безмежно мрійливого. Але незмінним лишається головне – віра у силу фантазії, доброту й мрію, яка здатна змінити життя.
