24 Канал вирішив пригадати, кого глядачі спершу терпіти не могли, а згодом полюбили усім серцем.

Яких відомих героїв кіно спершу ненавиділи, а згодом полюбили?

Северус Снейп

Майже упродовж всієї історії про "Гаррі Поттера", Северус – учитель зіллєваріння, здавався жорстоким та несправедливим. Ба більше, усі були переконані, що він ненавидить Гаррі. Та наприкінці виявилось, що Снейп усе життя любив маму хлопця, тому заради неї опікувався ним, хоч і не показував цього відкрито.

Локі

Цього героя фільмів про "Месників" спершу знали як "Бога обману", який був готовий на все, щоб влада опинилась у його руках. Та сюжет розвинувся так, що Локі з лиходія став хорошим героєм, який готовий пожертвувати собою, щоб врятувати іншого.

Джеймі Ланністер

Це один із персонажів "Гри престолів" до якого глядачі відчували неабияку відразу. Джеймі був готовий піти на будь-який крок, як-от штовхнути з вежі хлопчика, щоб вберегти свою таємницю кохання. Та доля розставила все на свої місця, тому Ланністер став тим, хто готовий спокутувати власні гріхи.

Малефісента

Усі сприймали її як злу відьму, яку ніхто не міг здолати. Та не кожен знав історію Малефісенти, чому вона стала злою і нікого не підпускала до себе. У першій частині чаклунка наклала закляття на новонароджену принцесу, що поставило під загрозу життя юної Аврори.

Та Малефісента настільки полюбила дівчинку, що зруйнувала власні чари.

Небула

Героїня "Месників" і "Вартових галактики" була створена як зброя, а не особистість. Та в певний момент все змінилось і Небула пішла проти свого батька й стала частиною команди добра.

Ґру

Мультяшного персонажа всі знали як одного з найлихіших лиходіїв, який мав армію міньйонів. Та все змінилось з появою трьох дівчаток, які розтопили його серце. Тепер він не лиходій, а багатодітний татко.

Ґрінч

Ще один мультяшний персонаж, який усім серцем ненавидів Різдво і людей. Він навіть наважився на те, щоб вкрасти в містечка свято, однак добра дівчинка розтопила серце зеленої істоти, яка ховалась на найвищій горі.

Містяни забули, що саме вони стали причиною того, що Ґрінч сховався від них далеко-далеко, бо всі з нього насміхались.

