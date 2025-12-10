Речь идет о ленте "Антарктида", которая уже покорила бешеное количество зрителей в украинских кинотеатрах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.
Какой фильм Птушкина вышел на Netflix?
10 декабря 2025 года на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма Антона Птушкина "Антарктида". Эта новость изрядно порадовала поклонников, ведь многие не успели посмотреть ленту в кинотеатрах и теперь смогут сделать это онлайн.
Путешествие в Антарктиду начинается,
– говорится на инстаграм-странице Netflix.
Что известно о фильме "Антарктида"?
- В украинских кинотеатрах премьера фильма "Антарктида" состоялась 4 сентября 2025 года.
- Над лентой работал Антон Птушкин.
- Фильм стал рекордсменом: всего за две недели показа его посмотрели 200 тысяч зрителей.
- Лента сосредоточена на известной антарктической станции "Академик Вернадский".
- Зрители имеют возможность наблюдать за украинскими исследователями, которые работают ради будущего нашей планеты.
- Им приходится жертвовать собственным комфортом и адаптироваться к условиям, которые диктует Антарктида.