Речь идет о ленте "Антарктида", которая уже покорила бешеное количество зрителей в украинских кинотеатрах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Какой фильм Птушкина вышел на Netflix?

10 декабря 2025 года на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма Антона Птушкина "Антарктида". Эта новость изрядно порадовала поклонников, ведь многие не успели посмотреть ленту в кинотеатрах и теперь смогут сделать это онлайн.

Путешествие в Антарктиду начинается,

– говорится на инстаграм-странице Netflix.

Что известно о фильме "Антарктида"?