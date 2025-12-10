В материале 24 Канала рассказываем, о каких суммах идет речь. А также, что говорят украинцы о ленте.

Смотрите также Томас Шелби возвращается: когда премьера фильма "Острые козырьки: Бессмертный" с Киллианом Мерфи

Сколько собрал фильм "Ты – космос" за три недели проката?

Три недели подряд фильм "Ты – космос" получает просто бешеные отзывы от украинских зрителей. За это время лента собрала 37,7 миллиона гривен и почти 209 000 зрителей в кинотеатрах страны. "Ты – космос" настоящий феномен украинского кинематографа.

Некоторые зрители рассказывают, что сходили на фильм по три-четыре раза и не собираются останавливаться. Все спровоцировала массовая волна отзывов в Threads, которая уже в первую неделю проката перекинулась и на другие соцсети.

Очень хорошее кино. Серьезно. На уровне очень хороших мировых работ, это очень-очень хорошее кино. Я боюсь здесь писать "шедевр", потому что вы еще не поверите и не пойдете. А идти надо. Глубокое. Интересное. Правдивое в каждой сцене,

– прокомментировал свои впечатления от фильма писатель и военнослужащий Илларион Павлюк.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Создатели фильма призывают украинцев не останавливаться и идти в кинотеатры, в частности в будние дни. Пока вокруг отключения света, а кинотеатры работают – вы имеете прекрасную возможность окунуться в эту теплую киноисторию.

Что известно о фильме "Ты – космос"?