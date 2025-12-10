У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, про які суми йдеться. А також, що кажуть українці про стрічку.
Дивіться також Томас Шелбі повертається: коли прем'єра фільму "Гострі картузи: Безсмертний" з Кілліаном Мерфі
Скільки зібрав фільм "Ти – космос" за три тижні прокату?
Три тижні поспіль фільм "Ти – космос" отримує просто шалені відгуки від українських глядачів. За цей час стрічка зібрала 37,7 мільйона гривень та майже 209 000 глядачів у кінотеатрах країни. "Ти – космос" справжній феномен українського кінематографа.
Деякі глядачі розповідають, що сходили на фільм по три-чотири рази й не збираються зупинятися. Все спровокувала масова хвиля відгуків у Threads, яка вже у перший тиждень прокату перекинулась і на інші соцмережі.
Дуже хороше кіно. Серйозно. На рівні дуже хороших світових робіт, це дуже-дуже хороше кіно. Я боюся тут писати "шедевр", бо ви ще не повірите й не підете. А йти треба. Глибоке. Цікавезне. Правдиве в кожній сцені,
– прокоментував свої враження від фільму письменник та військовослужбовець Ілларіон Павлюк.
"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму
Творці фільму закликають українців не зупинятися та йти до кінотеатрів, зокрема у будні дні. Поки навколо відключення світла, а кінотеатри працюють – ви маєте чудову нагоду поринути у цю теплу кіноісторію.
Що відомо про фільм "Ти – космос"?
- Прем'єра фільму "Ти космос" в українських кінотеатрах відбулася 20 листопада 2025 року.
- Це стрічка українського режисера Павла Остікова.
- Фільм став справжнім феноменом і зібрав шалену кількість позитивних відгуків у мережі.
- Головну роль зіграв український актор та військовослужбовець Володимир Кравчук.
- Також у стрічці знялися Дар'я Плахтій, Лариса Руснак, Леонід Попадько та інші українські актори.
- Фільм уже має дуже високий глядацький рейтинг, тож якщо ви досі його не бачили, це справді варто виправити.