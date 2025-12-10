У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, про які суми йдеться. А також, що кажуть українці про стрічку.

Скільки зібрав фільм "Ти – космос" за три тижні прокату?

Три тижні поспіль фільм "Ти – космос" отримує просто шалені відгуки від українських глядачів. За цей час стрічка зібрала 37,7 мільйона гривень та майже 209 000 глядачів у кінотеатрах країни. "Ти – космос" справжній феномен українського кінематографа.

Деякі глядачі розповідають, що сходили на фільм по три-чотири рази й не збираються зупинятися. Все спровокувала масова хвиля відгуків у Threads, яка вже у перший тиждень прокату перекинулась і на інші соцмережі.

Дуже хороше кіно. Серйозно. На рівні дуже хороших світових робіт, це дуже-дуже хороше кіно. Я боюся тут писати "шедевр", бо ви ще не повірите й не підете. А йти треба. Глибоке. Цікавезне. Правдиве в кожній сцені,

– прокоментував свої враження від фільму письменник та військовослужбовець Ілларіон Павлюк.

Творці фільму закликають українців не зупинятися та йти до кінотеатрів, зокрема у будні дні. Поки навколо відключення світла, а кінотеатри працюють – ви маєте чудову нагоду поринути у цю теплу кіноісторію.

Що відомо про фільм "Ти – космос"?