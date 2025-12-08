Стало відомо, коли у світ вийде фільм "Гострі картузи: Безсмертний". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix Ukraine.

Радимо 3 актори з інвалідністю, які зуміли досягнути шаленого успіху і прославитись

Коли прем'єра фільму "Гострі картузи: Безсмертний"?

20 березня 2026 року на Netflix відбудеться гучна прем'єра. У світ вийде історична кримінальна драма "Гострі картузи: Безсмертний". Це продовження британського телесеріалу "Гострі картузи", у якому головну роль зіграв Кілліан Мерфі. Цього разу легендарний актор знову повернеться до своєї гангстерської ролі Томаса Шелбі.

Видається, Том Шелбі ще не покінчив зі мною,

– сказав актор у коментарі блогу Tudum.

Дивіться також Найновіший український мінісеріал від творців "Кави з кардамоном", який завоює серця глядачів

Що відомо про сюжет фільму "Гострі картузи: Безсмертний"?

Фільм "Гострі картузи: Безсмертний" – повнометражний кінопроєкт, який стане фінальною крапкою в історії Томаса Шелбі. Дія фільму відбуватиметься на тлі Другої світової війни. Томас Шелбі більше не обмежується роллю гангстера – він перетворюється на постать загальнонаціонального значення. Назва "Безсмертний" підкреслює спадок героя та його символічне місце в історії.

Серед хаосу Другої світової війни, Том Шелбі змушений повернутися із самовільного вигнання, щоб зіткнутися зі своїм найруйнівнішим вироком. З майбутнім родини та країни на кону, Томмі повинен зустрітися віч-на-віч зі своїми власними демонами й вибрати, чи протистояти своїй спадщині, чи спалити її дощенту,

– йдеться в описі стрічки на Netflix.

До своїх ролей повернуться Софі Рандл, Стівен Грем, Нед Деннегі, Пакі Лі, Єн Пек. Крім того, фільмі з'являться і нові актори. Серед них: Баррі Кіоган, Ребекка Фергюсон, Тім Рот.